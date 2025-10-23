Інтерфакс-Україна
Події
08:06 23.10.2025

Семеро постраждалих через ворожу атаку Києва

1 хв читати
Семеро постраждалих через ворожу атаку Києва
Фото: https://t.me/VA_Kyiv

У Києві постраждало семеро людей внаслідок атаки ворожих дронів в ніч на четвер, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"7 постраждалих у столиці після атаки вороги цією ночі. 5 із них медики госпіталізували. Двоє - на амбулаторному лікуванні", - написав мер в телеграмі.

Також він повідомив, що внаслідок атаки ворога на столицю та падіння уламків БпЛА цієї ночі в Подільському районі столиці сталися загоряння в трьох житлових будинках, вибуховою хвилею пошкоджені вікна в кількох будинках за різними адресами.

У одній зі шкіл району вибило понад 40 вікон, в дитячому садочку пошкоджена частина вікон.

Також палали автівки у дворах кількох житлових будинків та уламки впали біля синагоги.

Крім того, в Оболонському районі вибуховою хвилею внаслідок збиття БпЛА пошкоджені вікна в одному із житлових будинків.

Теги: #атака #київ

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:29 23.10.2025
Чотири людини постраждали в Києві внаслідок ворожої атаки дронів

Чотири людини постраждали в Києві внаслідок ворожої атаки дронів

00:20 23.10.2025
У Києві дрон РФ влучив у синагогу - рабин Асман

У Києві дрон РФ влучив у синагогу - рабин Асман

23:31 22.10.2025
У Києві уламки дронів впали на трьох локаціях, серед них дитячий садок – КМВА

У Києві уламки дронів впали на трьох локаціях, серед них дитячий садок – КМВА

21:47 22.10.2025
У Києві вночі очікується туман із видимістю 200-500 м

У Києві вночі очікується туман із видимістю 200-500 м

20:12 22.10.2025
McDonald's відкрив 50-й заклад у Києві

McDonald's відкрив 50-й заклад у Києві

19:49 22.10.2025
Офіс групи IT-компаній FRACTAL пошкоджено внаслідок удару по садочку у Харкові

Офіс групи IT-компаній FRACTAL пошкоджено внаслідок удару по садочку у Харкові

19:04 22.10.2025
На Сумщині поранено 12 осіб через ворожу атаку дроном по автівках на жвавій ділянці дороги

На Сумщині поранено 12 осіб через ворожу атаку дроном по автівках на жвавій ділянці дороги

17:45 22.10.2025
УЧХ допомагав ліквідовувати наслідки російських повітряних атак у Києві та Запоріжжі

УЧХ допомагав ліквідовувати наслідки російських повітряних атак у Києві та Запоріжжі

17:07 22.10.2025
До 30 зросла кількість постраждалих від ворожої атаки на Київ – мер

До 30 зросла кількість постраждалих від ворожої атаки на Київ – мер

15:12 22.10.2025
До 29 осіб зросла кількість постраждалих у Києві – КМВА

До 29 осіб зросла кількість постраждалих у Києві – КМВА

ВАЖЛИВЕ

ЄС ухвалив 19-й пакет санкцій для РФ

Сили оборони знищили 92 зі 130 ворожих цілей під час нічної атаки, зафіксовано влучання 25 БпЛА на 11 локаціях

РФ повторно вдарила по Харківщині: загинув рятувальник, п'ятеро поранені – ДСНС

Трамп скасував зустріч з Путіним

"Укренерго" в четвер обмежуватиме е/е для населення і промисловості з 7:00 до 23:00 у більшості регіонів

ОСТАННЄ

ЄС ухвалив 19-й пакет санкцій для РФ

Ворог атакував Херсонщину, 13 осіб постраждали

Сили оборони знищили 92 зі 130 ворожих цілей під час нічної атаки, зафіксовано влучання 25 БпЛА на 11 локаціях

Рубіо: США все ще хочуть зустрітися з Росією після запровадження санкцій

Рютте: Війна має зупинитися на поточних позиціях, необхідно тиснути на Росію для переговорів

Окупанти за добу втратили 920 осіб та 106 од. спецтехніки

РФ повторно вдарила по Харківщині: загинув рятувальник, п'ятеро поранені – ДСНС

Під ворожим обстрілом 19 населених пунктів Запорізької області, 17 постраждалих

23 жовтня: Яке сьогодні свято, пам’ятні події та цікаві факти

Ворог атакував вночі залізничну станцію в Сумах, двоє постраждалих працівників

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА