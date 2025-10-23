Семеро постраждалих через ворожу атаку Києва

Фото: https://t.me/VA_Kyiv

У Києві постраждало семеро людей внаслідок атаки ворожих дронів в ніч на четвер, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"7 постраждалих у столиці після атаки вороги цією ночі. 5 із них медики госпіталізували. Двоє - на амбулаторному лікуванні", - написав мер в телеграмі.

Також він повідомив, що внаслідок атаки ворога на столицю та падіння уламків БпЛА цієї ночі в Подільському районі столиці сталися загоряння в трьох житлових будинках, вибуховою хвилею пошкоджені вікна в кількох будинках за різними адресами.

У одній зі шкіл району вибило понад 40 вікон, в дитячому садочку пошкоджена частина вікон.

Також палали автівки у дворах кількох житлових будинків та уламки впали біля синагоги.

Крім того, в Оболонському районі вибуховою хвилею внаслідок збиття БпЛА пошкоджені вікна в одному із житлових будинків.