Інтерфакс-Україна
Події
13:39 22.10.2025

До 25 осіб, з них – 5 дітей, зросла кількість постраждалих у Києві – ДСНС

1 хв читати
До 25 осіб, з них – 5 дітей, зросла кількість постраждалих у Києві – ДСНС
Фото: ДСНС

Число постраждалих через нічну ворожу повітряну атеку в Києві зросло до 25 осіб, серед них – п’ятеро дітей, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"До 25 людей, з них – 5 дітей, збільшилася кількість постраждалих у Києві, двоє осіб загинули", - інформує ДСНС в телеграм у середу вдень.

Як повідомляється, рятувальники ліквідували всі пожежі, що виникли внаслідок російського обстрілу Психологи ДСНС продовжують працювати на місцях влучань у житлову забудову. Наразі вони допомогли 88 особам.

Як повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко, станом на 12:40 кількість поранених внаслідок російської атаки по Києву зросла до 25 осіб. Понад 10 постраждалих госпіталізовано, з них чотири дитини.

Раніше було відомо про 21 постраждалого та двох загиблих.

Теги: #київ #атака_рф #постраждалі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:57 22.10.2025
Збито/подавлено 349 із 433 цілей противника, є влучання 12 ракет та 55 ударних БпЛА на 26 локаціях

Збито/подавлено 349 із 433 цілей противника, є влучання 12 ракет та 55 ударних БпЛА на 26 локаціях

12:23 22.10.2025
Посол ЄС: Ми шукаємо всі способи допомогти Україні вистояти і принести мир - справедливий і тривалий

Посол ЄС: Ми шукаємо всі способи допомогти Україні вистояти і принести мир - справедливий і тривалий

11:20 22.10.2025
Росія в середу атакувала інфраструктуру та житлові будинки 10 областей - Свириденко

Росія в середу атакувала інфраструктуру та житлові будинки 10 областей - Свириденко

11:11 22.10.2025
Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено портові об’єкти на Одещині та залізничну інфраструктуру на Черкащині – Кулеба

Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено портові об’єкти на Одещині та залізничну інфраструктуру на Черкащині – Кулеба

10:32 22.10.2025
Частина закладів освіти Києва через обстріл переходить у дистанційний режим чи в режим "Пунктів незламності"

Частина закладів освіти Києва через обстріл переходить у дистанційний режим чи в режим "Пунктів незламності"

10:21 22.10.2025
Кількість постраждалих у Києві внаслідок ворожої нічної атаки зросло до 19, серед них 5 дітей - Кличко

Кількість постраждалих у Києві внаслідок ворожої нічної атаки зросло до 19, серед них 5 дітей - Кличко

09:55 22.10.2025
В Києві постраждали 18 людей, з них четверо дітей – КМВА

В Києві постраждали 18 людей, з них четверо дітей – КМВА

09:38 22.10.2025
В Києві введені екстрені відключення електроенергії

В Києві введені екстрені відключення електроенергії

09:33 22.10.2025
Кількість постраждалих у Києві зросла до 13 осіб – Кличко

Кількість постраждалих у Києві зросла до 13 осіб – Кличко

08:52 22.10.2025
Попередньо один постраждалий внаслідок нічних атак ворога у Київській області - ОВА

Попередньо один постраждалий внаслідок нічних атак ворога у Київській області - ОВА

ВАЖЛИВЕ

Генштаб ЗСУ: Уражено завод з виробництва боєприпасів та НПЗ

Калмикова: Працевлаштування ветерана є одним із інструментів подолання кризи недостатньої кількості робочої сили

Калмикова розраховує на запуск 15-20 ветеранських просторів в Україні в 2026р.

Мінветеранів готується до конкурсів на проєкти окремих пам'ятників і меморіалів на території НВМК - Калмикова

Збито/подавлено 349 із 433 цілей противника, є влучання 12 ракет та 55 ударних БпЛА на 26 локаціях

ОСТАННЄ

Генштаб ЗСУ: Уражено завод з виробництва боєприпасів та НПЗ

Калмикова: Працевлаштування ветерана є одним із інструментів подолання кризи недостатньої кількості робочої сили

Графіки погодинних відключень е/е введені в Черкаській області – обленерго

Калмикова розраховує на запуск 15-20 ветеранських просторів в Україні в 2026р.

ЄС вже надав підтримку енергетичній системі України на EUR3 млрд з 2022р. – Матернова

Український урядовий борт здійснив посадку в Швеції

Найближчими днями по всій Україні очікуються дощі, на півдні грози

Зеленський і прем’єр Норвегії обговорили підтримку України на 2026 рік

Мінветеранів готується до конкурсів на проєкти окремих пам'ятників і меморіалів на території НВМК - Калмикова

"Укрзалізниця" поступово відновлює інфраструктуру та подає напругу до мереж

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА