До 25 осіб, з них – 5 дітей, зросла кількість постраждалих у Києві – ДСНС

Фото: ДСНС

Число постраждалих через нічну ворожу повітряну атеку в Києві зросло до 25 осіб, серед них – п’ятеро дітей, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"До 25 людей, з них – 5 дітей, збільшилася кількість постраждалих у Києві, двоє осіб загинули", - інформує ДСНС в телеграм у середу вдень.

Як повідомляється, рятувальники ліквідували всі пожежі, що виникли внаслідок російського обстрілу Психологи ДСНС продовжують працювати на місцях влучань у житлову забудову. Наразі вони допомогли 88 особам.

Як повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко, станом на 12:40 кількість поранених внаслідок російської атаки по Києву зросла до 25 осіб. Понад 10 постраждалих госпіталізовано, з них чотири дитини.

Раніше було відомо про 21 постраждалого та двох загиблих.