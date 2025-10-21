ДБР проводить обшуки у екскерівника "Укренерго" Кудрицького – джерело

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) проводять у вівторок слідчі дії у колишнього керівника "Укренерго" Володимира Кудрицього, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в правоохоронних органах.

"Слідчі дії проводяться в рамках розслідування кримінального провадження щодо зловживання службовим становищем та заволодіння коштами державної компанії", - поінформував співрозмовник агентства.

За інформацією джерела, обшуки проходять також в "Укренерго" та організаціях, яких можуть бути причетними до незаконної схеми заволодіння коштами під час прокладання електромагістралей.

Офіційної інформації щодо проведення цих слідчих дій агентство поки не має.