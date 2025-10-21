Інтерфакс-Україна
Події
13:37 21.10.2025

ДБР проводить обшуки у екскерівника "Укренерго" Кудрицького – джерело

1 хв читати
ДБР проводить обшуки у екскерівника "Укренерго" Кудрицького – джерело

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) проводять у вівторок слідчі дії у колишнього керівника "Укренерго" Володимира Кудрицього, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в правоохоронних органах.

"Слідчі дії проводяться в рамках розслідування кримінального провадження щодо зловживання службовим становищем та заволодіння коштами державної компанії", - поінформував співрозмовник агентства.

За інформацією джерела, обшуки проходять також в "Укренерго" та організаціях, яких можуть бути причетними до незаконної схеми заволодіння коштами під час прокладання електромагістралей.

Офіційної інформації щодо проведення цих слідчих дій агентство поки не має.

Теги: #обшуки #укренерго #дбр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:52 21.10.2025
"Укренерго" анонсувало обмеження потужності для промспоживачів з 16:00 до 20:00 по всій країні, знеструмлено Чернігів

"Укренерго" анонсувало обмеження потужності для промспоживачів з 16:00 до 20:00 по всій країні, знеструмлено Чернігів

17:56 20.10.2025
ДБР затримало нацгвардійця, який у Кривому Розі смертельно травмував підлітка

ДБР затримало нацгвардійця, який у Кривому Розі смертельно травмував підлітка

15:02 20.10.2025
Потужності інтерконнекторів достатньо для забезпечення промисловості імпортною е/е – очільник "Укренерго"

Потужності інтерконнекторів достатньо для забезпечення промисловості імпортною е/е – очільник "Укренерго"

14:33 20.10.2025
В СБУ підтвердили проведення обшуків у родичів детектива НАБУ

В СБУ підтвердили проведення обшуків у родичів детектива НАБУ

11:46 20.10.2025
Співробітники СБУ провели обшуки у родичів детектива НАБУ, який розслідував зловживання в енергетиці, заявляють в Бюро

Співробітники СБУ провели обшуки у родичів детектива НАБУ, який розслідував зловживання в енергетиці, заявляють в Бюро

09:32 20.10.2025
"Укренерго" з серпня-2025 має дефіцит коштів у тарифі на передачу для оплати е/е домСЕС

"Укренерго" з серпня-2025 має дефіцит коштів у тарифі на передачу для оплати е/е домСЕС

19:31 19.10.2025
Укренерго анонсує на 20 жовтня обмеження енергопостачання для промислових споживачів

Укренерго анонсує на 20 жовтня обмеження енергопостачання для промислових споживачів

16:11 17.10.2025
Рівень захисту понад 50% трансформаторів "Укренерго" дозволяє витримувати удари "шахедів" – очільник компанії

Рівень захисту понад 50% трансформаторів "Укренерго" дозволяє витримувати удари "шахедів" – очільник компанії

19:33 16.10.2025
"Укренерго" обмежить потужність промспоживачам по всій Україні в п'ятницю з 7:00 до 20:00

"Укренерго" обмежить потужність промспоживачам по всій Україні в п'ятницю з 7:00 до 20:00

23:11 15.10.2025
У Черкаській та Запорізькій областях теж скасували екстрені відключення електроенергії

У Черкаській та Запорізькій областях теж скасували екстрені відключення електроенергії

ВАЖЛИВЕ

Рада призначила Бережну віцепремʼєром з гуманітарної політики - міністром культури

Рада продовжила строк проведення загальної мобілізації

Рада продовжила воєнний стан в Україні

Бійці ССО знищили ворожі штурмові групи на півночі Слобожанщини

Ворог атакував енергооб'єкт в Славутичі, відбулось знеструмлення - мер

ОСТАННЄ

По всій Чернігівщині розгорнуто понад 260 пунктів незламності – ОВА

Мінкультури працює над оновленням українських шрифтів - Бережна

Бережна: стратегічні комунікації мають бути координовані з єдиного урядового центру

Президентська програма "1000 годин контенту" буде мати міжнародне співфінансування і залучатиме міжнародних експертів - Бережна

Мінкультури працює над процедурою і черговістю евакуації культурних цінностей з ризикових територій - Бережна

СБУ затримала киянина, який передавав ворогу локації ППО та аеродромів на Київщині та Полтавщині

Рада достроково припинила повноваження народної депутатки Колісник

Рада призначила Бережну віцепремʼєром з гуманітарної політики - міністром культури

В ЄС хочуть розробити юридичну пропозицію щодо заморожених активів РФ для України, Бельгія не стоятиме на заваді - ЗМІ

Зеленський про нічний обстріл: Російська тактика – це вбивства людей і терор холодом

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА