"Метінвест" консолідує свої проекти задля відновлення ринку сталі за рахунок внутрішніх та міжнародних інвестицій – CEO

Гірничо-металургійна група "Метінвест" консолідує свої поточні проєкти та позиціонує себе для відновлення ринку сталі за рахунок внутрішніх та міжнародних інвестицій, повідомив генеральний директор Юрій Риженков агенції Platts, що входить до складу S&P Global Commodity Insights.

За його словами, компанія сподівається на відновлення міжнародної уваги до російсько-української війни, щоб сприяти припиненню конфлікту. Війна різко зменшила виробничі потужності України з виробництва сталі, оскільки "Метінвест" втратив потужності в окупованому Маріуполі та зруйнований коксохімічний завод в Авдіївці, які до вторгнення разом виробляли 10 млн тонн на рік.

У "Метінвесті" зараз працюють зі зниженою потужністю: СП "Запоріжсталь"- на 75%, а "Каметсталь" - на 65%, констатував Риженков.

"Я сподіваюся, що це знову переключить увагу на український конфлікт, оскільки фокус змістився на інші глобальні проблеми", - сказав Риженков, маючи на увазі напруженість на Близькому Сході.

Він визнав посилення взаємодії між українськими та американськими посадовцями, але додав, що досі "не бачить чіткого шляху до завершення війни".

"Багато хто очікував швидкого вирішення. Нещодавно президент (США Дональд – ІФ-У) Трамп та інші посадовці США визнали, що це складніше, ніж очікувалося", – уточнив Риженков.

Попри виклики воєнного часу, "Метінвест" виконує масштабні ремонтні та модернізаційні проекти для підтримки та розширення виробничих потужностей. Компанія надає пріоритет скороченню викидів вуглецю шляхом модернізації обладнання та процесів, навіть попри те, що Україна прагне відкласти найсуворіші положення Механізму коригування вуглецевих викидів на кордоні через поточні геополітичні реалії.

"Фінансування знаходиться на критичному шляху. Це не дозволи; це те, як швидко можуть діяти банки", – сказав СЕО.

Поточний спад на ринку сталі відкриває стратегічні можливості для розширення. "Ми знаходимося на дні циклу. Ось чому всі захищають, включаючи США та Європу", – зазначив Риженков, маючи на увазі останні новини про тарифи.

"Метінвест" також позбавляється непрофільних активів, включаючи свою американську дочірню компанію United Coal.

"Ми маємо пропозиції від кількох покупців і чекаємо на заявки", – заявив генеральний директор, наголосивши на структурованому конкурентному процесі за участю зовнішніх консультантів.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні - в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях, а також у країнах Європейського Союзу, Великій Британії та США. Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%). ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".