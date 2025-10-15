Інтерфакс-Україна
Події
23:02 15.10.2025

"Метінвест" консолідує свої проекти задля відновлення ринку сталі за рахунок внутрішніх та міжнародних інвестицій – CEO

2 хв читати

Гірничо-металургійна група "Метінвест" консолідує свої поточні проєкти та позиціонує себе для відновлення ринку сталі за рахунок внутрішніх та міжнародних інвестицій, повідомив генеральний директор Юрій Риженков агенції Platts, що входить до складу S&P Global Commodity Insights.

За його словами, компанія сподівається на відновлення міжнародної уваги до російсько-української війни, щоб сприяти припиненню конфлікту. Війна різко зменшила виробничі потужності України з виробництва сталі, оскільки "Метінвест" втратив потужності в окупованому Маріуполі та зруйнований коксохімічний завод в Авдіївці, які до вторгнення разом виробляли 10 млн тонн на рік.

У "Метінвесті" зараз працюють зі зниженою потужністю: СП "Запоріжсталь"- на 75%, а "Каметсталь" - на 65%, констатував Риженков.

"Я сподіваюся, що це знову переключить увагу на український конфлікт, оскільки фокус змістився на інші глобальні проблеми", - сказав Риженков, маючи на увазі напруженість на Близькому Сході.

Він визнав посилення взаємодії між українськими та американськими посадовцями, але додав, що досі "не бачить чіткого шляху до завершення війни".

"Багато хто очікував швидкого вирішення. Нещодавно президент (США Дональд – ІФ-У) Трамп та інші посадовці США визнали, що це складніше, ніж очікувалося", – уточнив Риженков.

Попри виклики воєнного часу, "Метінвест" виконує масштабні ремонтні та модернізаційні проекти для підтримки та розширення виробничих потужностей. Компанія надає пріоритет скороченню викидів вуглецю шляхом модернізації обладнання та процесів, навіть попри те, що Україна прагне відкласти найсуворіші положення Механізму коригування вуглецевих викидів на кордоні через поточні геополітичні реалії.

"Фінансування знаходиться на критичному шляху. Це не дозволи; це те, як швидко можуть діяти банки", – сказав СЕО.

Поточний спад на ринку сталі відкриває стратегічні можливості для розширення. "Ми знаходимося на дні циклу. Ось чому всі захищають, включаючи США та Європу", – зазначив Риженков, маючи на увазі останні новини про тарифи.

"Метінвест" також позбавляється непрофільних активів, включаючи свою американську дочірню компанію United Coal.

"Ми маємо пропозиції від кількох покупців і чекаємо на заявки", – заявив генеральний директор, наголосивши на структурованому конкурентному процесі за участю зовнішніх консультантів.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні - в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях, а також у країнах Європейського Союзу, Великій Британії та США. Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%). ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".

Теги: #проєкти #метінвест #інвестиції

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:08 15.10.2025
Нафта і газ є найперспективнiшими для реалізації угоди про надра з США та залучення великих інвестицій – ексглава "Нафтогазу" Коболєв

Нафта і газ є найперспективнiшими для реалізації угоди про надра з США та залучення великих інвестицій – ексглава "Нафтогазу" Коболєв

09:42 15.10.2025
Інвестфонд SEAF розпочинає проєкти з підтримки бізнесу у Львові – мер

Інвестфонд SEAF розпочинає проєкти з підтримки бізнесу у Львові – мер

01:48 15.10.2025
Перша черга проєктів Американсько-українського інвестфонду вже формується - Свириденко

Перша черга проєктів Американсько-українського інвестфонду вже формується - Свириденко

14:23 14.10.2025
NOVUS інвестував 385 млн грн в енергонезалежність мережі

NOVUS інвестував 385 млн грн в енергонезалежність мережі

05:36 11.10.2025
Компанія Sigma+ планує залучити $200 млн на українські проєкти нерухомості у 2026 році

Компанія Sigma+ планує залучити $200 млн на українські проєкти нерухомості у 2026 році

22:23 08.10.2025
Україна та ЄБРР домовилися про фінансування пріоритетних спільних проєктів — Мудра

Україна та ЄБРР домовилися про фінансування пріоритетних спільних проєктів — Мудра

18:49 08.10.2025
Група IT-компаній FRACTAL інвестує $1млн у фінтех-стартап Finerd

Група IT-компаній FRACTAL інвестує $1млн у фінтех-стартап Finerd

17:23 07.10.2025
Нові власники ОГХК можуть докупити титанові активи за кордоном

Нові власники ОГХК можуть докупити титанові активи за кордоном

16:34 07.10.2025
"ArcelorMittal Кривий Ріг" за війну інвестував у виробництво $325 млн та знов скаржиться на високі ціни на е/е

"ArcelorMittal Кривий Ріг" за війну інвестував у виробництво $325 млн та знов скаржиться на високі ціни на е/е

10:54 07.10.2025
Єврокомісія інвестує EUR7 млн у розвиток і стійкість української культури через програму "Креативна Європа"

Єврокомісія інвестує EUR7 млн у розвиток і стійкість української культури через програму "Креативна Європа"

ВАЖЛИВЕ

Трамп – Путіну: припини вбивати українців та росіян

ДТЕК повідомив про скасування екстренних відключень у Києві та кількох областях

Ворог дронами вдарив по Ніжину, під атакою об'єкти критичної та цивільної інфраструктури, двоє людей постраждали

Літак Гегсета здійснив в Британії екстрену посадку, повертаючись до США

В Україні є потенціал, щоб масштабувати далекобійні можливості - Зеленський

ОСТАННЄ

Трамп – Путіну: припини вбивати українців та росіян

МЗС України засудило нову хвилю репресій окупантів проти кримських татар і закликало світ відреагувати

У Черкаській та Запорізькій областях теж скасували екстрені відключення електроенергії

ДТЕК повідомив про скасування екстренних відключень у Києві та кількох областях

Причиною аварійних відключень е/е став значний ріст споживання на фоні дефіциту потужності – директор ЦДЕ

Віткофф заперечив, що йде з посади

Третя штурмова бригада засудила насильство проти цивільних на Тернопільщині і пообіцяла сприяти покаранню винних

Ворог дронами вдарив по Ніжину, під атакою об'єкти критичної та цивільної інфраструктури, двоє людей постраждали

Літак Гегсета здійснив в Британії екстрену посадку, повертаючись до США

Україна та країни Півночі створюють Скандинавсько-Балтійську ініціативу для підтримки ЗСУ - Шмигаль

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА