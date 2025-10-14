Інтерфакс-Україна
Події
18:56 14.10.2025

"Укрметалургпром" обурений обранням в керівні органи Worldsteel російського олігарха Мордашова

Об’єднання підприємств "Укрметалургпром" обурене обранням в керівні органи Всесвітньої організації виробників сталі Worldsteel російського металургійного олігарха Мордашова.

Як повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" президент "Укрметалургпрому" Олександр Каленков у вівторок, такі дії є неприпустимими в час, коли триває війна РФ проти України.

Він наголосив, що Мордашов є одним з олігархів, наближених до пулу Путіна та верхівки нинішньої Росії.

Згідно з пресрелізом Worldsteel, на 2025/2026 у виконавчий комітет Worldsteel обраний, зокрема, голова ради директорів російської "Сєверсталі" Олексій Мордашов.

У червні 2022 року Всесвітня асоціація виробників сталі Worldsteel ухвалила рішення призупинити членство російських асоціацій і компаній в цій організації через запроваджені ЄС санкції у зв'язку зі збройною агресією РФ проти України.

"Незважаючи на те, що Worldsteel не є політичною організацією і має у своєму складі представників всіх без винятку металургійних країн світу, нещодавні зміни в законодавстві Європейського Союзу стосовно санкцій проти Росії внаслідок військової агресії останньої в Україні, які набувають чинності з 16 червня 2022 р., не дозволяють продовжувати будь-які відносини з російською стороною в плані обміну інформацією та участі у спільних заходах", - повідомлялося тоді в оприлюдненому "Укрметалургпромом" листі керівництва Worldsteel до членів асоціації.

До цього, у квітні 2022 року, "Укрметалургпром" заявив про припинення своєї участі у всіх органах Worldsteel, доки російські асоціації та компанії продовжують брати участь в діяльності організації.

Раніше Президія профспілки трудящих металургійної та гірничодобувної промисловості України (ПМГУ) припинила своє членство в МОП "Союзметалл", а також запропонувала іншим членським організаціям вийти з неї, оскільки вона "порушує основоположні профспілкові принципи братства, солідарності та єдності та підтримує акт військової агресії РФ проти України та її народу".

World Steel Association (Worldsteel) об'єднує близько 160 металовиробників (зокрема 9 із 10 найбільших компаній світу), національні та регіональні індустріальні асоціації та дослідницькі інститути. Члени Worldsteel виробляють близько 85% всієї сталі в світі.

Статус повноправного члена Worldsteel з українських компаній має "Метінвест"

Теги: #каленков #укрметалургпром

