10:19 13.10.2025

Каллас прибула до Києва для переговорів щодо фінансової та військової підтримки

Каллас прибула до Києва для переговорів щодо фінансової та військової підтримки

Високий представник Європейського союзу із закордонних справ Кая Каллас в понеділок, 13 жовтня, прибула з візитом до Києва.

"Українці надихають світ своєю мужністю. Їх стійкість вимагає нашої повної підтримки. Сьогодні я перебуваю в Києві для переговорів про фінансову та військову підтримку, безпеку енергетичного сектору України та притягнення Росії до відповідальності за її воєнні злочини", - написала Каллас в соцмережі Х.

11:29 13.10.2025
ЄС працює над виділенням додаткових 100 млн євро на зимову підтримку України - Каллас

16:50 12.10.2025
Поліція затримала чоловіка, що вчинив стрілянину київському барі

12:30 12.10.2025
Поліція розслідує напад на членів іудейської громади у Києві

19:19 11.10.2025
У Києві проходить 15-й марафон Незламності

08:58 11.10.2025
У Києві повністю відновили рух громадського транспорту

08:06 11.10.2025
ДТЕК відновив електропостачання понад 800 тис. родин Києва після обстрілів

22:22 10.10.2025
Лівий берег у Києві знову зі світлом після обстрілів - ДТЕК

22:07 10.10.2025
Поліція охороняє знеструмлені вулиці Києва після ворожої атаки

21:08 10.10.2025
Член ради директорів "Дарниці" Загорій викликає власників п’яти найбільших аптечних мереж на публічну дискусію

20:47 10.10.2025
Водопостачання Києва поновлено у повному обсязі, світло повернули 466 тис. споживачів

