Каллас прибула до Києва для переговорів щодо фінансової та військової підтримки

Високий представник Європейського союзу із закордонних справ Кая Каллас в понеділок, 13 жовтня, прибула з візитом до Києва.

"Українці надихають світ своєю мужністю. Їх стійкість вимагає нашої повної підтримки. Сьогодні я перебуваю в Києві для переговорів про фінансову та військову підтримку, безпеку енергетичного сектору України та притягнення Росії до відповідальності за її воєнні злочини", - написала Каллас в соцмережі Х.