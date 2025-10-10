Інтерфакс-Україна
Події
20:09 10.10.2025

Через погодні умови відбиття атаки зменшилося на 20-30% - Зеленський

1 хв читати
Через погодні умови відбиття атаки зменшилося на 20-30% - Зеленський

Через метереологічні умови можливість відбиття російської нічної атаки зменшилася на 20-30%, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Я б сказав, що я вважаю, що метеомови десь зменшили відбиття наші десь відсотків, я вважаю, на 20-30. Я думаю, що це дало такий ефект, але тим не менш, якщо ми можемо впродовж дня відновити, майже відновити водопостачання, і я думаю, що будуть процеси щодо більш позитивних рішень по електриці", - сказав Зеленський під час брифінгу у п’ятницю.

Він зазначив, що росіяни накопичували ракети та дрони для цієї атаки, і чекали дощової погоди та туману, розуміючи, що це буде заважати використовувати авіацію.

"Це удар сильний, але він точно не смертельний. Партнери повинні допомагати, Америка повинна вгомонити Путіна, партнери повинні не пускати руки, підтримувати Україну, а українці, я вважаю, що все правильно роблять", - наголосив президент.

Теги: #збиття #зеленський #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:38 10.10.2025
Зеленський обговорить зі Стармером дату наступного засідання Коаліції охочих

Зеленський обговорить зі Стармером дату наступного засідання Коаліції охочих

20:17 10.10.2025
Зеленський обговорював з Трампом можливість передачі не лише Tomahawk

Зеленський обговорював з Трампом можливість передачі не лише Tomahawk

20:15 10.10.2025
ЗС України знищили техніку РФ на добропільському напрямку

ЗС України знищили техніку РФ на добропільському напрямку

20:11 10.10.2025
Зеленський: Будемо робити все для захисту об’єктів, там де не може місцева влада

Зеленський: Будемо робити все для захисту об’єктів, там де не може місцева влада

20:05 10.10.2025
Україні потрібно захистити 203 ключові об’єкти – Зеленський

Україні потрібно захистити 203 ключові об’єкти – Зеленський

17:05 10.10.2025
Зеленський отримав 4,2 млн грн доходу від погашення внутрішніх облігацій і купив на них нові - декларація

Зеленський отримав 4,2 млн грн доходу від погашення внутрішніх облігацій і купив на них нові - декларація

14:36 10.10.2025
Зеленський обговорив із президентом ЄЦБ використання заморожених активів РФ

Зеленський обговорив із президентом ЄЦБ використання заморожених активів РФ

13:03 10.10.2025
РФ зробила терор своєю традицією - Посольство України в Ізраїлі

РФ зробила терор своєю традицією - Посольство України в Ізраїлі

11:33 10.10.2025
Ворог висадив механізований десант у Володимирівці на Донеччині – DeepState

Ворог висадив механізований десант у Володимирівці на Донеччині – DeepState

11:02 10.10.2025
"Нова пошта" попереджає про можливі затримки доставки у Києві та області після нічної атаки

"Нова пошта" попереджає про можливі затримки доставки у Києві та області після нічної атаки

ВАЖЛИВЕ

Свириденко: Аварійні відключення е/е зберігаються в окремих районах Києва та у Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Кіровоградській та Чернігівській областях

Зеленський обговорював з Трампом можливість передачі не лише Tomahawk

ЗС України знищили техніку РФ на добропільському напрямку

Зеленський: Будемо робити все для захисту об’єктів, там де не може місцева влада

Україні потрібно захистити 203 ключові об’єкти – Зеленський

ОСТАННЄ

Данія витратить $8,5 млрд на посилення оборони через погрози Трампа щодо Гренландії

Водопостачання Києва поновлено у повному обсязі, світло повернули 466 тис. споживачів

Ідентифіковано трьох бойовиків "ЛНР", які під час окупації Куп'янського району Харківської області грабували підприємства

Кількість будинків без світла в Києві сягала 5,8 тис, наразі 540 тис споживачів вже заживлено

Водопостачання у Борисполі та Яготині Київської області відновлено – ОВА

Свириденко: Аварійні відключення е/е зберігаються в окремих районах Києва та у Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Кіровоградській та Чернігівській областях

У Конотопі на Сумщині повне знеструмлення, вода – за графіком – мер

У Рівному частково зникло світло, не працюють світлофори, Рівнеобленерго повідомило про аварію

Трамп пригрозив підвищенням мит на товари з КНР, назвавши дії Пекіна ворожими

Свириденко внесла до Ради подання про призначення Бережної віцепремʼєр-міністеркою з гуманітарної політики

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА