Через погодні умови відбиття атаки зменшилося на 20-30% - Зеленський

Через метереологічні умови можливість відбиття російської нічної атаки зменшилася на 20-30%, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Я б сказав, що я вважаю, що метеомови десь зменшили відбиття наші десь відсотків, я вважаю, на 20-30. Я думаю, що це дало такий ефект, але тим не менш, якщо ми можемо впродовж дня відновити, майже відновити водопостачання, і я думаю, що будуть процеси щодо більш позитивних рішень по електриці", - сказав Зеленський під час брифінгу у п’ятницю.

Він зазначив, що росіяни накопичували ракети та дрони для цієї атаки, і чекали дощової погоди та туману, розуміючи, що це буде заважати використовувати авіацію.

"Це удар сильний, але він точно не смертельний. Партнери повинні допомагати, Америка повинна вгомонити Путіна, партнери повинні не пускати руки, підтримувати Україну, а українці, я вважаю, що все правильно роблять", - наголосив президент.