Свириденко внесла до Ради подання про призначення Бережної віцепремʼєр-міністеркою з гуманітарної політики

Фото: МКСК

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко внесла до парламенту подання про призначення Тетяни Бережної віце-премʼєр-міністром з гуманітарної політики — міністром культури України, повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Він зазначив, що подання внесено за пропозицією фракції "Слуга народу", яка має права коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді.

"Парламент у встановленому порядку розгляне це подання", - написав Стефанчук у Фейсбуці у п'ятницю.