Інтерфакс-Україна
Події
19:22 10.10.2025

Свириденко внесла до Ради подання про призначення Бережної віцепремʼєр-міністеркою з гуманітарної політики

1 хв читати
Свириденко внесла до Ради подання про призначення Бережної віцепремʼєр-міністеркою з гуманітарної політики
Фото: МКСК

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко внесла до парламенту подання про призначення Тетяни Бережної віце-премʼєр-міністром з гуманітарної політики — міністром культури України, повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Він зазначив, що подання внесено за пропозицією фракції "Слуга народу", яка має права коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді.

"Парламент у встановленому порядку розгляне це подання", - написав Стефанчук у Фейсбуці у п'ятницю.

 

Теги: #кабмин #рада

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:44 10.10.2025
Тетяна Чорновол скористалася відстрочкою на рік, наданою їй ЦВК

Тетяна Чорновол скористалася відстрочкою на рік, наданою їй ЦВК

10:35 08.10.2025
Діяльність "Євросолідарності" та "Голосу" в Раді частіше оцінюють позитивно, ніж негативно, – соцопитування КМІС

Діяльність "Євросолідарності" та "Голосу" в Раді частіше оцінюють позитивно, ніж негативно, – соцопитування КМІС

11:14 06.10.2025
Раду коаліції з прем'єркою перенесли на інший день

Раду коаліції з прем'єркою перенесли на інший день

19:51 02.10.2025
Нардеп Фріз: Військові частини мають отримувати частину ПДФО безпосередньо

Нардеп Фріз: Військові частини мають отримувати частину ПДФО безпосередньо

19:05 02.10.2025
Стефанчук розраховує на лідерство Німеччини у розблокуванні першого кластера переговорів з ЄС

Стефанчук розраховує на лідерство Німеччини у розблокуванні першого кластера переговорів з ЄС

ВАЖЛИВЕ

Делегація України обговорюватиме у США всі питання українсько-американського стратегічного партнерства, включно з Drone deal - МЗС

ДТЕК повернув світло ще 153 тис. мешканців столиці після масованого обстрілу РФ

Енергетики повністю заживили споживачів Черкащини й частково зменшили обсяг відключень на Харківщині – Міненерго

Аварійні відключення е/е станом на 13:00 зберігаються в Києві та 8 областях, на Чернігівщині тривають погодинні – Міненерго

Енергетики заживили вже 270 тис. споживачів у Києві, скасували спецграфіки в кількох областях – глава Міненерго

ОСТАННЄ

У Рівному частково зникло світло, не працюють світлофори, Рівнеобленерго повідомило про аварію

Трамп пригрозив підвищенням мит на товари з КНР, назвавши дії Пекіна ворожими

Перша леді США розповіла про плани повернення українських дітей з РФ ближчим часом

Україна та Нідерланди разом вироблятимуть дрони

В Коаліції охочих не вважають, що Путін може визначати, підрозділи яких країн будуть в майбутній миротворчій місії в Україні

Трамп подякував Путіну за критику рішення нобелівського комітету та оцінку мирних зусиль президента США

МЗС України оголосило список медіа, журналісти яких взяли участь у турі РФ на окуповані території Донеччини

Українська журналістка Рощина посмертно стала лауреаткою премії "Герой свободи преси"

Попит на таксі в Києві після обстрілу зріс на 25-30%, у деяких районах – на 50% – генменеджер Bolt Україна

Зеленський хоче долучити Фінляндію до забезпечення енергетичної стійкості України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА