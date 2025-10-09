Інтерфакс-Україна
Події
22:28 09.10.2025

Одну людину поранено внаслідок ворожого удару під час відновлювальних робіт у Сумській області – ОВА

1 хв читати

Робітник, який працював на відновленні залізничного сполучення в Сумській області отримав поранення внаслідок ворожої атаки, повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров у телеграм-каналі у четвер.

"Під час відновлювальних робіт на залізниці після ворожої атаки поранення отримав 41-річний чоловік із Конотопщини. Він працював на пошкодженій ділянці, коли стався повторний удар.Чоловіка з уламковим пораненням госпіталізували. Його стан стабільний, медики надають допомогу", - написав Григоров у Телеграм.

Джерело: https://t.me/hryhorov_oleg/942

Теги: #сумська #атака #постраждалий

