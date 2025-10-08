Цивінський: проблеми в БЕБ існують і саме тому очищення інституції є моїм пріоритетом

Фото: https://www.pravda.com.ua

Очільник Бюро економічної безпеки (БЕБ) України Олександр Цивінський визнав, що проблеми в інституції існують та наголосив що робота з їх подолання триває, а керівник управління та працівник бюро, що згадані у сюжеті "Української правди" ("Кулінарне БЕБ. Як родина співробітника Бюро економічної безпеки стала мільйонерами") залишили посади.

"Кадрові зміни у львівському управлінні БЕБ відбулися ще у вересні, до виходу журналістського матеріалу. Свої посади тоді залишили керівник управління та працівник, згаданий у сюжеті", - написав він у Facebook в середу.

За словами Цивінського, з моменту його призначення очільником органу у серпні 2025 року, розпочалась системна робота з перезавантаження. Наразі у бюро проводиться внутрішня перевірка, спрямована на виявлення ризиків та запобігання їх повторенню.

Очільник БЕБ наголосив, що йдеться не про окремих звільнених осіб, а про системні процеси, які дозволяють ухвалювати кадрові рішення та, у разі потреби, передавати матеріали правоохоронним органам для досудового розслідування.

"Я не приховую очевидного: проблеми в інституції існують, і саме тому очищення є моїм пріоритетом… Вперше на рівні керівника бюро я підняв питання необхідності надати управлінню внутрішнього контролю реальні можливості самостійно виявляти працівників, які можуть бути причетні до корупційних чи кримінальних правопорушень", - підкреслив директор Цивінський.

Він зазначив, що це передбачено законом про БЕБ, але досі не узгоджене із законодавством про оперативно-розшукову діяльність. На думку Цивінського, усунення цієї прогалини дозволить діяти значно швидше власними силами.

Директор БЕБ додав, що в органі вже розбудовують управління внутрішнього контролю та сформували дисциплінарну комісію. Як запевнив Цивінський, вона невдовзі повноцінно запрацює та стане дієвим інструментом відповідальності й доброчесності.

"Я вдячний журналістам, які піднімають непрості теми, та правоохоронним органам, з якими ми співпрацюємо. Ми завжди надаватимемо повне сприяння у виявленні можливих порушень закону та тим органам, у підслідності яких перебуває розслідування таких фактів", - йдеться у публікації директора БЕБ.

Проте, він підкреслив, що кадрові рішення, які вже відбулися, не є підтвердженням чи запереченням фактів, викладених у журналістському матеріалі.

"Це частина ширшої стратегії перезавантаження, що змінює саму філософію діяльності Бюро. Я впевнений: ця історія — не перша, і не остання. Ми будемо говорити про них відкрито, адже саме для цього потрібне перезавантаження", - резюмував Цивінський.

Згідно з інформацією на сайті "Української правди", розслідування стосується одного з львівських співробітників БЕБ, якого місцеві правоохоронці називають неформальним куратором роботи відомства в області. Журналісти описали його зв’язки з бізнесменом Григорієм Козловським, якого пов’язують із тіньовим тютюновим ринком. Також у виданні повідомили, що під час зйомок у Львові за їхньою командою могли стежити місцеві правоохоронці, які, врешті решт, заблокували роботу журналістів.