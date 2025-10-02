Новий функціонал маркетплейсу зброї DOT-Chain Defence - "Конструктор дронів" презентували АОЗ та ДОТ

Агенція оборонних закупівель (АОЗ) спільно з Державним оператором тилу (ДОТ) презентували "Конструктор дронів" - новий функціонал маркетплейсу зброї DOT-Chain Defence.

Як пояснили у АОЗ на брифінгу за результатами пілоту DOT-Chain Defence,

новий функціонал дозволить військовим самостійно кастомізовувати дрони під конкретні бойові задачі та ситуацію на фронті. Він стане доступним у маркетплейсі вже у цьому році.

Зокрема, військові зможуть самостійно обрати частоти, висоту польоту, камеру (тепловізійну, нічну чи іншу) тощо. Після цього виробники надсилатимуть свої пропозиції щодо кількості й термінів виготовлення. Якщо військовому підходять вказані параметри, він підтверджує замовлення, і дрон іде у виробництво.

Директор Агенції оборонних закупівель (АОЗ) Арсен Жумаділов наголосив, що DOT-Chain Defence "ми розвиваємо так, щоб у центрі завжди був військовий".

За його словами, протягом наступних шести місяців 70% забезпечення БПЛА для війська відбуватиметься через систему.

"Водночас ми запускаємо "Конструктор дронів" - функціонал, якого безпосередньо прагнули бійці. Вони зможуть самостійно підбирати дрон під конкретну задачу на фронті - від камери до дальності польоту. Це означає, що рішення ухвалюються не в кабінетах, а безпосередньо на фронті. Там, де вони потрібні найбільше", - зазначив Жумаділов під час брифінгу.

Крім того, найближчим часом у системі з’являться сервісні звернення, через які військові зможуть отримувати онлайн-консультації, а також рейтингова система, що дозволятиме залишати оцінки та відгуки щодо отриманих виробів і досвіду їх використання.

Перше замовлення в маркетплейсі зробили 31 липня. За цей час було замовлено 38 683 безпілотних засобів ураження. Наразі доступні 184 моделі FPV-дронів, "бомберів", дронів літакового типу від 38 виробників. Середній термін постачання 10 днів, найшвидший - 5 днів.

DOT-Chain Defence розроблений Державним оператором тилу Міністерства оборони України спільно з Офісом ефективного регулювання BRDO за підтримки Міністерства оборони Німеччини.