Кличко: загальний стан готовності Києва до опалювального сезону – понад 90%

Київ готується до опалювального сезону, який розпочнеться, коли середньодобова температура триматиметься протягом трьох діб на рівні 8 градусів, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Основні підготовчі роботи на об’єктах міського тепло-енергетичного комплексу вже виконані. Загальний стан готовності – понад 90%. Звісно, що ми готуємося й до надзвичайних ситуацій. Цього місяця провели тренування сил цивільного захисту Києва та області для відпрацювання дій в умовах можливих пошкоджень великих енергооб’єктів. Місто залучає всі можливості для зміцнення енергорезерву", – наголосив Кличко, повідомляє пресслужба мера.

Він зазначив, що столиця встановлює резервні джерела – газові турбіни та газопоршневі установки. Ці об’єкти розподільної когенерації дозволять взимку додатково виробляти близько 100 МВт електроенергії для забезпечення критичної інфраструктури.

"Ворог атакує наші енергетичні об’єкти, аби зламати киян, деморалізувати столицю. Від столиці багато чого залежить. Тому росіяни хочуть посіяти паніку серед людей. Ми ж маємо бути готові до різних сценаріїв. "Київтеплоенерго" додало в роботу генератори великої потужності – від 600 кВт до 2 МВт, що можуть бути задіяні на столичних котельнях у випадку надзвичайної ситуації. На сьогодні 136 генераторів розмістили на теплоджерелах. Тобто всі котельні, де є технічна можливість, мають аварійний запас живлення", – пояснив Кличко.

Він також повідомив, що оплата за спожиті комунальні послуги в столиці тримається сьогодні на рівні 90%.

"Хотів би подякувати за відповідальність мешканцям міста. За те, що навіть у такий складний час вони діють відповідально, підтримують комунальне господарство. Від цього залежить наша стійкість. Робота наших підприємств. До тих людей, у кого велика заборгованість, вживають штрафних санкцій. Якщо споживач свідомо не платить – то ми звертаємося до суду", – наголосив Віталій Кличко.