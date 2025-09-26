Інтерфакс-Україна
14:06 26.09.2025

На Ставці розглянуть протидію ракетно-дроновим ударам РФ, мобілізацію і нові умови служби для 18-24-річних

1 хв читати
На Ставці розглянуть протидію ракетно-дроновим ударам РФ, мобілізацію і нові умови служби для 18-24-річних
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Під час засідання Ставки Верховного головнокомандувача у п’ятницю будуть розглянуті ключові питання щодо оборони, а також стійкості цієї осені й зими, повідомив секретар РНБО Рустем Умєров.

“Президент заслухає доповідь про оперативну обстановку на фронті – Сили оборони продовжують утримувати позиції, стримуючи ворога попри постійний тиск”, - написав Умєров у телеграм-каналі у п’ятницю.

“Також розглянемо комплекс заходів протидії ракетно-дроновим ударам рф по об’єктах критичної інфраструктури, спрямованих на зменшення потенціалу противника та посилення захищеності енергетики й транспорту”, - наголосив він.

Окрім того, будуть розглянуті мобілізація та нові умови контрактної служби для 18-24 річних. За словами Умєрова, будуть представлені механізми, які забезпечать ефективне залучення й утримання підготовленого особового складу.

Він зазначив, що очікуються доручення президента керівникам сектору безпеки й оборони та урядовцям за підсумками зустрічей і домовленостей цього тижня у Нью-Йорку на полях Генеральної Асамблеї ООН.

“Мета незмінна – зміцнювати українську армію, захищати людей і гарантувати стійкість держави у найскладніших умовах”, - зазначив секретар РНБО.

 

Теги: #ставка

