Міносвіти виступає за трансформацію Спілки ректорів у сучасну асоціацію університетів

Заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко наголошує на важливості інституційного закріплення єдиного органу обʼєднання університетів та забезпечення його дієвими механізмами участі у формуванні державної політики у сфері вищої освіти, повідомляє прес-служба міністерства.

“Університети повинні не лише реагувати на зміни, а й ініціювати їх — відповідально, прозоро і в інтересах студентів та викладачів”, - сказав Трофименко за результатами засідання Спілки ректорів закладів вищої освіти України.

Зокрема, він наголосив на важливості предметного діалогу держави й академічної спільноти та створення умов для розвитку молоді через зміцнення інституційної спроможності.

Зазначається, що йдеться про трансформацію Спілки ректорів в сучасну асоціацію університетів із чітко визначеним представницьким мандатом: обов’язкові до розгляду експертні висновки асоціації щодо проєктів нормативних актів Міносвіти; системна участь у розробленні стандартів вищої освіти, підходів до формули фінансування, процедур акредитації та конкурсів керівників вишів; посилення аналітичної й комунікаційної спроможності секретаріату для підготовки даних і позицій сектору; прозорий механізм делегування представників до робочих груп і дорадчих органів з урахуванням типів і регіональної структури університетів; координація інституційного розвитку з міжнародними партнерами.

“Ми готові підтримати пропозиції задля зміцнення спроможностей університетського обʼєднання”, - наголосив Трофименко.