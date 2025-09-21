Інтерфакс-Україна
08:56 21.09.2025

Стубб: Гарантії безпеки для України означатимуть участь Європи у війні з РФ у разі нового нападу

Стубб: Гарантії безпеки для України означатимуть участь Європи у війні з РФ у разі нового нападу
Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що гарантії безпеки для України, про які говорить "Коаліція охочих", змусять європейські країни, які підпишуть угоду, боротися з Росією, якщо Москва знову розпочне військові дії проти України в майбутньому, повідомляє The Guardian.

"Гарантії безпеки, по суті, є стримуючим фактором. Цей стримуючий фактор має бути правдоподібним, а для того, щоб він був правдоподібним, він має бути сильним", – сказав Стубб перед поїздкою до Нью-Йорка на Генеральну Асамблею ООН.

Він сказав, що гарантії набудуть чинності лише після майбутньої угоди між Україною та Росією, але підкреслив, що Росія не матиме жодного права вето щодо їхнього формату.

Однак, зазначає видання, головне питання, яке виникає у багатьох у Києві, полягає в тому, чи будуть ці домовленості супроводжуватися конкретними зобов'язаннями.

На запитання, чи означатимуть гарантії, що європейські країни заявляють про свою готовність до військової взаємодії з Росією у разі майбутньої агресії проти України, Стубб відповів: "Це і є ідея гарантій безпеки за визначенням".

 

Теги: #стубб #гарантії_безпеки

