01:30 15.09.2025

Каллас: Така безрозсудна ескалація загрожує регіональній безпеці

Верховна представниця Європейського союзу у закордонних справах і з питань безпеки Кая Каллас відреагувала на інцидент з проникненням російського БпЛА в повітряний простір Румунії. Свою позицію Каллас виклала на платформі X в неділю.

"Порушення румунського повітряного простору російськими безпілотниками є черговим неприйнятним порушенням суверенітету держави-члена ЄС. Ми солідарні з Румунією. Я перебуваю в тісному контакті з румунським урядом", - написала Каллас на X, наголосивши, що " така безрозсудна ескалація загрожує регіональній безпеці".

Джерело: https://x.com/kajakallas/status/1967212758799385063

