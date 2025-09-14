Росіяни за добу вбили 4 жителів Донеччини – Філашкін

Фото: https://t.me/VadymFilashkin

Російські окупанти за добу 46 разів обстріляли населені пункти Донеччини, загинули 4 людей, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"За 13 вересня росіяни вбили 4 жителів Донеччини – у Костянтинівці. Ще 14 людей в області за добу дістали поранення", - написав Філашкін в телеграм-каналі.

Так, в результаті обстрілів у Костянтинівці 4 людини загинули і 10 поранені, пошкоджено 21 приватний будинок, 18 багатоповерхівок, 3 адмінбудівлі, 5 крамниць і авто.

У Ямполі Лиманської громади поранено людину, у Яровій – пошкоджено 4 будинки і зупинку громадського транспорту. У Слов'янську пошкоджено 5 багатоповерхівок і підприємство. У Краматорську поранено людину.

В Олександрівці пошкоджено 2 багатоповерхівки, адмінбудівлю і 6 автівок. В Очеретиному пошкоджено 3 багатоповерхівки, приватний будинок, 2 адмінбудівлі і 3 господарчі споруди. У Шостаківці Новодонецької громади пошкоджено будинок. В Іллінівці поранено людину, пошкоджено будинок.

У Сіверську поранено людину, пошкоджено 2 будинки.

З лінії фронту за добу евакуйовано 1001 людину, у тому числі 109 дітей.