19:09 13.09.2025

Дрони ГУР атакували НПЗ в Уфі

12 вересня внаслідок операції Головного управління розвідки атаковано НПЗ "Башнафта-Новойл" у столиці Республіки Башкортостан м. Уфі.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела в Головному управлінні розвідки Міноборони України, після "прильоту" дронів- камікадзе на території обʼєкту пролунали потужні вибухи та розпочалася масштабна пожежа.

За попередніми даними, в результаті вибухів значних пошкоджень зазнала зокрема вакуумна колона первинної переробки нафти.

Місцеві мешканці у соцмережами повідомили про проліт дронів над містом, а за тим - вибухи та пожежу на території НПЗ. В республіці запровадили режим "загроза БПЛА", призупинив роботу аеропорт "Уфа", а в самому місті відключили мобільний інтернет.

Остаточні наслідки операції наразі уточнюються.

 

Теги: #гур #новоуфімський_нпз

