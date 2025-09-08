ВАКС звільнив від відповідальності ексчленів НКРЕКП Формагея та Коваленко у справі "Роттердам+"

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) звільнив від відповідальності колишніх членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Олександра Формагея та Дмитра Коваленка у справі "Роттердам+".

Як повідомили ЗМІ з посиланням на Transparency International Ukraine у понеділок, суд звільнив їх від кримінальної відповідальності через закінчення строків давності. Суд закрив провадження щодо них та залишив без розгляду цивільний позов.

Колишнім членам НКРЕКП інкримінували службову недбалість під час голосування за постанову регулятора, що втратила чинність 1 липня 2019 року.

Як повідомлялося, у серпні ексчленкиня НКРЕКП та її голова у 2018-19 роках Оксана Кривенко також повідомила про закриття щодо неї справи "Роттердам+".