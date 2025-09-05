Інтерфакс-Україна
Події
10:14 05.09.2025

IWG готує відкриття двох Spaces у Києві у 2026 р.

2 хв читати
IWG готує відкриття двох Spaces у Києві у 2026 р.

Глобальний оператор провідних орендодавців офісних приміщень IWG готує до відкриття два Spaces у Києві у 2026 році, у B06 Unit City та БЦ Capital Towers, повідомила регіональний директор IWG plc з розвитку країн Центральної та Східної Європи Юлія Литвиненко агентству "Інтерфакс-Україна".

"З радістю оголошуємо про нашу нову стратегічну локацію в Україні, у місті Київ, у співпраці з нашим партнером Kovalska Group. Незабаром відкриється новий центр Spaces з гнучкими офісними рішеннями площею 3 665 кв. м для наших клієнтів. Цей простір розміщуватиметься в Unit City, наша нова локація Spaces стане серцем цього динамічного середовища, пропонуючи преміальний робочий простір, створений для інноваторів і креаторів", - повідомила Литвиненко.

Як уточнив генеральний директор групи "Ковальска" Сергій Пилипенко, підписано договір на перший та другий поверхи B06, з опцією розширення ще на третій.

Раніше повідомлялось, що простір Spaces площею 3 тис. кв. м також готується до відкриття в БЦ Capital Towers (вул. Короленківська, 22).

"Вихід Spaces у Unit City та Capital Towers - це важливий сигнал для київського ринку. Такі проєкти демонструють довіру міжнародних гравців до України та підтверджують перспективність розвитку гнучких офісів у столиці", - прокоментував "Інтерфакс-Україна" консультант угод Віталій Муханов.

За словам Литвиненко, Spaces у Unit City готується до вікриття навесні, у БЦ Capital Towers влітку 2026 року.

IWG (раніше - Regus Group) - глобальний оператор провідних орендодавців офісних приміщень, головний офіс розташований у Швейцарії. Створена 2016 року як холдингова група, що об'єднує різні компанії з гнучким робочим простором. Зареєстрована на Лондонській фондовій біржі. Оператор представлений більш ніж у 120 країнах і 4 тис. локаціях.

Сьогодні мережа IWG plc в Україні представлена двома брендами: Regus та Spaces. Станом на вересень 2025 року офісні приміщення Regus можна знайти у 12 бізнес-центрах, десять у Києві та два у Львові.

Теги: #spaces #iwg #литвиненко

