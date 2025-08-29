Інтерфакс-Україна
11:42 29.08.2025

На станції метро "Іподром" відновить роботу другий вихід

На станції "Іподром" синьої гілки (М2) київського метрополітену в суботу, 30 серпня, відновить роботу другий вихід у напрямку до автостанції "Південна", повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"Завтра, 30 серпня, відновить роботу другий вестибюль станції метро "Іподром", вихід до автостанції "Південна" (у напрямку "Виставкового центру"). Вестибюль працюватиме для перевезень пасажирів із 5:55 до 22:24. Про це інформують у КП "Київський метрополітен"", - йдеться у повідомленні на сайті КМДА у п'ятницю.

В КМДА нагадали, що у разі оголошення повітряної тривоги всі підземні станції метрополітену цілодобово працюють у режимі укриття. На вхід відкриті всі вестибюлі.

