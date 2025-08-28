Фон дер Ляєн розповіла Зеленському про підготовку 19-го пакета санкцій ЄС проти РФ та координацію з іншими партнерами

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/13559

Президент України Володимир Зеленський обговорив з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн результати російського обстрілу Києва в ніч на четвер та висловив вдячність за підтримку України.

"Обговорили нашу дипломатичну роботу для зупинення вбивств, зупинення цієї нічим не спровокованої російської агресії та для гарантування нашим людям справжньої безпеки. Зараз багато роботи на різних рівнях саме заради цього. Але поки Росія не зробить реальних кроків до миру, тиск на неї має посилюватися. Урсула розповіла про підготовку 19-го пакета санкцій Європейського Союзу та координацію з іншими партнерами", - написав Зеленський в Телеграм за підсумками перемовин.

Також він повідомив, що обговорив з головою Єврокомісії євроінтеграційний шлях України та одночасне відкриття переговорного кластера для України та Молдови. "Очікуємо на позитивне рішення найближчим часом", - додав Зеленський.