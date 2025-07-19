Інтерфакс-Україна
Події
13:02 19.07.2025

ЄС додав до санкційних списків 18-го пакета індійську Nayara Energy Limited

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Європейський Союз (ЄС) в рамках 18-го санкційного пакета запровадив обмежувальні заходи проти Nayara Energy Limited, що базується в Індії.

Ця компанія фігурує в списку санкцій, опублікованому в Офіційному журналі ЄС.

У п'ятницю глава дипломатії ЄС Кая Каллас повідомила, що затверджений ЄС 18-й пакет санкцій проти Росії передбачає заходи щодо НПЗ "Роснефти" в Індії.

"Ми поширюємо заходи (...) на найбільший НПЗ "Роснефти" в Індії", - написала вона в соцмережі X. Водночас назву компанії вона не навела.

Nayara Energy Limited, яка раніше називалася Essar Oil Limited, була придбана "Роснефтью" спільно з Trafigura і UCP у 2017 році у Essar Energy Holdings. Trafigura в січні 2023 року повідомила, що продала свій пакет у 24,5% у цьому індійському активі компанії Hara Capital Sarl (100-відсоткова дочірня компанія Mareterra Group Holding, раніше Genera Group Holding SpA). "Роснефть" належить 49,13% в індійському активі, до складу якого входить НПЗ у місті Вадінар потужністю 20 млн тонн на рік із глибиною перероблення 95,5%, глибоководний порт, здатний приймати надвеликі танкери класу VLCC, і одна з найбільших в Індії роздрібних мереж АЗС (понад 6 тис. станцій).

Теги: #санкції_єс #nayara_energy_limited

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