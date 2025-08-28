Інтерфакс-Україна
Події
09:16 28.08.2025

Дніпропетровщина: БпЛА ворога вночі пошкодили сільгосппідприємства та транспорт

1 хв читати
Дніпропетровщина: БпЛА ворога вночі пошкодили сільгосппідприємства та транспорт
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Вночі внаслідок удару безпілотного літального апарата по території Межівської та Петропавлівської громад Синельниківського району виникли пожежі, які надзвичайники оперативно ліквідували.

За інформацією пресслужби ДСНС України, пошкоджено два сільськогосподарські підприємства та транспортні засоби.

"Вночі ворог вдарив БЛА по території Межівської та Петропавлівської громад Синельниківського району. Виникли пожежі, які надзвичайники оперативно ліквідували. Пошкоджені два сільськогосподарські підприємства й транспортні засоби", – зазначили в ДСНС.

Теги: #атака_рф #дснс #дніпропетровськ

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:10 28.08.2025
Сибіга: Дії Путіна свідчать про відмову від дипломатії, діалогу та мирних зусиль

Сибіга: Дії Путіна свідчать про відмову від дипломатії, діалогу та мирних зусиль

09:06 28.08.2025
Внаслідок масованої атаки на Київщині постраждала людина, пошкоджено житло – поліція

Внаслідок масованої атаки на Київщині постраждала людина, пошкоджено житло – поліція

10:13 27.08.2025
Суми після нічної атаки РФ частково без світла, водопостачання з пониженим тиском

Суми після нічної атаки РФ частково без світла, водопостачання з пониженим тиском

14:51 26.08.2025
Один працівник шахти ДТЕК загинув, ще трьох поранено внаслідок атаки РФ

Один працівник шахти ДТЕК загинув, ще трьох поранено внаслідок атаки РФ

09:40 26.08.2025
Осередки пожеж на Сумщині локалізовані – ДСНС

Осередки пожеж на Сумщині локалізовані – ДСНС

15:23 23.08.2025
На Харківщині локалізовано лісову пожежу, що охопила понад 100 га - ДСНС

На Харківщині локалізовано лісову пожежу, що охопила понад 100 га - ДСНС

12:54 23.08.2025
Окупанти пошкодили пожежно-рятувальну частину в Добропіллі Донецької області, ніхто не постраждав – ДСНС

Окупанти пошкодили пожежно-рятувальну частину в Добропіллі Донецької області, ніхто не постраждав – ДСНС

08:53 23.08.2025
Ліквідацію пожежі на заводі американської компанії у Мукачеві завершено - ДСНС

Ліквідацію пожежі на заводі американської компанії у Мукачеві завершено - ДСНС

14:46 22.08.2025
Через ворожий обстріл на Сумщині пошкоджений пожежно-рятувальний підрозділ

Через ворожий обстріл на Сумщині пошкоджений пожежно-рятувальний підрозділ

17:36 21.08.2025
Глава МВС: Плануємо збільшити команду універсальних рятувальників

Глава МВС: Плануємо збільшити команду універсальних рятувальників

ВАЖЛИВЕ

Кількість постраждалих унаслідок російської атаки на Київ зросла до 45 осіб

Зеленський: Ми очікуємо реакції Китаю та Угорщини. І вже точно час нових жорстких санкцій проти Росії

Через російський удар в Києві щонайменше восьмеро загиблих, серед них дитина - Зеленський

38 постраждалих унаслідок атаки на Київ, 30 госпіталізовано

Під завалами у Києві можуть залишатися люди, наразі відомо про близько 30 поранених - Клименко

ОСТАННЄ

Українські дрони завдали ударів по ще двох російських НПЗ – Мадяр

Угорщина очікує конкретних кроків від України у питаннях національних меншин

На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів 6 постраждалих за добу

Адміністрація Трампа звернулася до Верховного суду щодо замороження фінансування іноземної допомоги

Кількість постраждалих унаслідок російської атаки на Київ зросла до 45 осіб

Зеленський: Ми очікуємо реакції Китаю та Угорщини. І вже точно час нових жорстких санкцій проти Росії

Через російський удар в Києві щонайменше восьмеро загиблих, серед них дитина - Зеленський

Через пошкодження інфраструктури поїзди між Києвом і Львовом прямують зміненим маршрутом, низка рейсів затримується

Генштаб зафіксував упродовж доби 139 бойових зіткнень

38 постраждалих унаслідок атаки на Київ, 30 госпіталізовано

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА