Дніпропетровщина: БпЛА ворога вночі пошкодили сільгосппідприємства та транспорт

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Вночі внаслідок удару безпілотного літального апарата по території Межівської та Петропавлівської громад Синельниківського району виникли пожежі, які надзвичайники оперативно ліквідували.

За інформацією пресслужби ДСНС України, пошкоджено два сільськогосподарські підприємства та транспортні засоби.

"Вночі ворог вдарив БЛА по території Межівської та Петропавлівської громад Синельниківського району. Виникли пожежі, які надзвичайники оперативно ліквідували. Пошкоджені два сільськогосподарські підприємства й транспортні засоби", – зазначили в ДСНС.