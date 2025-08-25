Інтерфакс-Україна
Події
12:22 25.08.2025

Прохолода збережеться в Україні найближчими днями, місцями пройдуть короткі дощі

1 хв читати
Прохолода збережеться в Україні найближчими днями, місцями пройдуть короткі дощі
Фото: Pixabay

Короткочасний дощ, подекуди гроза очікуються у вівторок, 26 серпня, у північній частині України, а вдень також в Черкаській, Полтавській та Харківській областях, на решті території без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, вдень на північному сході країни місцями пориви 15-20 м/с. Температура у західних та північних областях вночі 7-12°, вдень 15-20°, на решті території вночі 10-15°, вдень 21-26°.

В Києві 26 серпня вночі без опадів, вранці та вдень короткочасний дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 17-19°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за весь період метеорологічних спостережень в Києві з 1881 року найвища температура 26 серпня була зафіксована на позначці +33,7°С в 1903р., найнижча +6,3°С в 1899р.

В середу, 27 серпня, в Україні без опадів, лише на північному сході місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура на півдні країни вночі 10-15°, вдень 23-28°, на решті території вночі 7-12°, вдень 21-26°. В Києві без опадів, температура вночі 10-12°, вдень 21-23°.

Теги: #прогноз_погоди

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:46 24.08.2025
По-осінньому тепло, проте з короткочасними дощами буде в Україні найближчими днями

По-осінньому тепло, проте з короткочасними дощами буде в Україні найближчими днями

13:33 21.08.2025
В Україні найближчими днями дощі, грози, в окремих районах – град і шквали

В Україні найближчими днями дощі, грози, в окремих районах – град і шквали

12:56 20.08.2025
В Україну найближчими днями повернеться дощова погода

В Україну найближчими днями повернеться дощова погода

13:42 18.08.2025
Сухо і тепло буде в Україні найближчі два дні

Сухо і тепло буде в Україні найближчі два дні

14:47 16.08.2025
У неділю у північних, центральних областях України, на Закарпатті, Прикарпатті та Хмельниччині очікуються грози

У неділю у північних, центральних областях України, на Закарпатті, Прикарпатті та Хмельниччині очікуються грози

12:55 16.08.2025
В Україні очікуються грози, з понеділка у західних і північних областях буде прохолодніше

В Україні очікуються грози, з понеділка у західних і північних областях буде прохолодніше

13:24 14.08.2025
В п'ятницю в Україні без опадів, в суботу на Волині та в Карпатах місцями дощ та гроза

В п'ятницю в Україні без опадів, в суботу на Волині та в Карпатах місцями дощ та гроза

12:36 13.08.2025
Найближчими днями в Україні без опадів, в більшості областей ночі будуть прохолодними

Найближчими днями в Україні без опадів, в більшості областей ночі будуть прохолодними

12:37 11.08.2025
Найближчими днями в Україні переважно без опадів, температура майже не зміниться

Найближчими днями в Україні переважно без опадів, температура майже не зміниться

13:49 10.08.2025
В Україні в найближчі дві доби переважно без опадів, лише вночі на півночі та заході короткочасні дощі

В Україні в найближчі дві доби переважно без опадів, лише вночі на півночі та заході короткочасні дощі

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Росія намагається зірвати нашу підготовку до зими

Прем'єр Норвегії пропонує парламенту виділення $8,5 млрд на допомогу Україні у 2026 році

Зеленський анонсував зустріч української та американської команд в кінці тижня

Івановська виступає за збільшення кількості представників мовного омбудсмена в регіонах

Мовний омбудсмен не бачить підстав для надання угорській мові привілеїв серед інших мов нацспільнот або мов ЄС

ОСТАННЄ

Зеленський: Росія намагається зірвати нашу підготовку до зими

МЗС України засудило участь Вуді Аллена у Московському міжнародному тижні кіно

Прем'єр Норвегії пропонує парламенту виділення $8,5 млрд на допомогу Україні у 2026 році

Зеленський анонсував зустріч української та американської команд в кінці тижня

Президент Польщі ветував закон щодо соцвиплат та безкоштовного медобслуговування для непрацюючих громадян України - ЗМІ

Бензину немає і не буде – на День Незалежності України російським телеглядачам показали правду про "сво"

Івановська виступає за збільшення кількості представників мовного омбудсмена в регіонах

В Києві у 2025р пошкоджено 63 заклади освіти - КМДА

Мовний омбудсмен не бачить підстав для надання угорській мові привілеїв серед інших мов нацспільнот або мов ЄС

Міністри оборони України та Румунії обговорили розвиток промислової кооперації у сфері оборони

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА