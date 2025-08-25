Прохолода збережеться в Україні найближчими днями, місцями пройдуть короткі дощі

Фото: Pixabay

Короткочасний дощ, подекуди гроза очікуються у вівторок, 26 серпня, у північній частині України, а вдень також в Черкаській, Полтавській та Харківській областях, на решті території без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, вдень на північному сході країни місцями пориви 15-20 м/с. Температура у західних та північних областях вночі 7-12°, вдень 15-20°, на решті території вночі 10-15°, вдень 21-26°.

В Києві 26 серпня вночі без опадів, вранці та вдень короткочасний дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 17-19°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за весь період метеорологічних спостережень в Києві з 1881 року найвища температура 26 серпня була зафіксована на позначці +33,7°С в 1903р., найнижча +6,3°С в 1899р.

В середу, 27 серпня, в Україні без опадів, лише на північному сході місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура на півдні країни вночі 10-15°, вдень 23-28°, на решті території вночі 7-12°, вдень 21-26°. В Києві без опадів, температура вночі 10-12°, вдень 21-23°.