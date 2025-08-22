Інтерфакс-Україна
17:38 22.08.2025

Окупанти просуваються в Серебрянському лісництві після невдач в Золотому Колодязі та Степногірську – DeepState

Російські окупанти за минулий тиждень, відтоді як їх було відкинуто від села Золотий Колодязь між Покровськом та Костянтинівкою Донецької області, атакували та просувалися уздовж лівого берега колишнього Каховського водосховища в районі селища Степногірськ Запорізької області, а після того, як їх там було зупинено, почати наступ в районі Серебрянського лісництва на межі Луганської та Харківської областей.

Як відзначається на мапах OSINT-проєкту DeepState, окупанти зайняли 44 кв км в Запорізькій області за минулий тиждень, але переважно до 20 серпня, після чого просування в районі Степногірська було зупинене. Після цього ворог незначно просунувся лише на сході області, біля адміністративного кордону з Донецькою областю.

Натомість після 18 серпня ворог активізувався у Луганській та Харківській областях, окупувавши там 59 кв км, натомість на 16 кв км там за сей час скоротилась "сіра зона" невизначеного контролю".

У Донецькій області просування противника минулого тижня були несуттєві: на двох напрямках окупанти зайняли менше 9 кв км, "сіра зона" скоротилася на 6 кв км.

Фронт у Сумській, Курській та на півночі Харківської області за ці дні не рухався, площа ворожого контролю на змінювалася.

Загалом за минулий тиждень площа російської окупації, за даними DeepState, зросла на 112,47 кв км, або 16 кв км на добу, натомість площа "сірої зони" навпаки скоротилася на 17,46 кв км, або на 2,5 кв км на добу. 0,29 кв км в районі Степногірська позначені як звільнені.

За даними проєкта, у липні противник зайняв 564 кв км української землі, або 18,8 кв км в середньому за добу, що вказує на незначне зменшення темпу просувань ворога у серпні.

Теги: #deepstate

