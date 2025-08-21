Свириденко: Представники влади на зв'язку з керівництвом заводу Flex по першочергових заходах

Фото: ДСНС

Представники місцевої і центральної влади на зв'язку з керівництвом заводу Flex (Мукачеко, Закарпатська область), який був пошкоджений російським обстрілом, по першочергових заходах, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Рік тому ми з командою відвідали завод американської компанії FLEX у Мукачеві. Тоді мене вразили масштаб інвестицій, технологічність і сила цього підприємства. І куди б ми не приїжджали у відрядження за кордон — у Японію, Берлін чи інші міста — скрізь зустрічали побутову електроніку, зроблену тут. Зроблену в Україні. Сьогодні Росія атакувала Мукачево та цей завод. В результаті ракетного удару — 19 людей постраждали. Ворог вирішив "звільнити" Україну від кавомашин", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

За її словами, завдяки детально відпрацьованим заходам реагування на повітряні тривоги всі 600 працівників, які були на зміні в той час, вчасно спустились в укриття, що врятувало їх життя.

"Вдячна керівництву компанії за турботу про безпеку людей. Представники місцевої і центральної влади на зв'язку з керівництвом заводу по першочерговим заходам. Всім рідним та близьким мої слова підтримки. Українській команді FLEX — бажаю сил та витримки. Ми з вами", - додала прем'єр.

Компанію "Флекс Україна" (Мукачево) належить Flextronics – одному зі світових лідерів з контрактного виробництва електроніки та дизайну, акції якого котируються на американській біржі Nasdaq.