Події
18:23 20.08.2025

Ворог ударив по ринку у Костянтинівці, загинули 3 людини та ще 4 – поранені – ОВА

Ворог ударив по ринку у Костянтинівці, загинули 3 людини та ще 4 – поранені – ОВА

 

Російська окупаційна армія обстріляла з реактивної артилерії ринок у Костянтинівці Донецької області, внаслідок удару загинуло щонайменше три людини, ще чотири зазнали поранень, пошкоджені торговельні приміщення, житло та інфраструктура, повідомляє глава обласної військової адміністрації Вадим Філашкін вдень у середу.

"Щонайменше 3 людини загинули і 4 поранені внаслідок ударів по Костянтинівці. Росіяни запустили по місту 8 ракет зі "Смерчів" — свідомо цілили по ринку. Пошкоджено 15 торгових павільйонів, 8 приватних будинків, 6 багатоповерхівок, крамниця, 2 автівки та лінію електропередач", - ідеться в повідомленні.

Філашкін наголосив, що залишатися на Донеччині небезпечно, оскільки росіяни навмисне б'ють так, щоб убити та покалічити якнайбільше цивільних та закликав своєчасно евакуюватися.

