Інтерфакс-Україна
Події
16:47 18.08.2025

Прем'єр-міністр Фінляндії: ЄС повинен ввести нові санкції проти Росії, щоб досягти миру – ЗМІ

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо у промові на засіданні уряду країни заявив, що Фінляндія продовжуватиме тісну співпрацю зі США у підтримці України, повідомив онлайн-ресурс Yle в суботу.

"Росія розпочала цю війну і Росія продовжує вбивати. ЄС повинен, за необхідності, ввести нові санкції проти Росії, щоб досягти миру", - сказав прем'єр.

Орпо зазначив, що у питаннях безпеки важливо, щоб західні країни надали Україні настільки сильну військову підтримку, яка гарантуватиме мир. "Участь США у наданні гарантій безпеки є ключовою. Після зустрічі в Алясці Трамп, на щастя, висловився з цього приводу чітко і позитивно", - додав прем'єр.

Очільник уряду наголосив, що, питання про передачу територій вирішує Україна і якщо Росія отримає винагороду за початок війни, це буде дуже погано і для Фінляндії.

"Якщо хтось силою, порушуючи міжнародне право, захоплює території іншої прикордонної країни, а ми є другою прикордонною країною Росії, то, звичайно, це викликає занепокоєння. Тому ми боремося за права України, підтримуємо Україну всіма можливими способами і так активно, щоб Україна отримала справедливий мир", - заявив він.

Втім, наразі Орпо не виказав впевненості в якій формі Фінляндія братиме участь в організації гарантій безпеки для України.

"Ми раніше заявляли, що, оскільки ми є країною на передовій, головним завданням наших військ є захист Фінляндії. Оскільки ми є прикордонною країною, відправлення наших військових на завдання, де можливий конфлікт, є складним питанням", - сказав прем'єр на пресконференції після засідання.

За словами Орпо, час для прийняття рішення настане, коли буде чіткіша пропозиція щодо організації гарантій безпеки. "Роль Фінляндії могла б полягати, наприклад, у забезпеченні, підтримці та навчанні українських військових… жодного рішення щодо можливих форм участі Фінляндії не ухвалено, це буде зроблено пізніше", - додав прем'єр.

