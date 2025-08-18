Сухо і тепло буде в Україні найближчі два дні

В Україні у вівторок, 19 серпня, буде сухо, вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с, температура вночі 8-13°, вдень 20-25°; у південній частині вночі 14-19°, вдень 24-29°, повідомив Укргідрометцентр.

У Києві у вівторок також без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с, температура вночі 11-13°, вдень 22-24°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 19 серпня найвища температура вдень була 37,8 в 1946р., найнижча вночі 7,4 в 1893р.

У середу, 20 серпня, опади також не передбачаються, вітер переважно південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 10-15°, у південній частині 14-19°; вдень 22-27°, на півдні та південному сході країни до 30°.

У Києві у середу сухо, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 24-26°.