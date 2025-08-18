Інтерфакс-Україна
Події
13:42 18.08.2025

Сухо і тепло буде в Україні найближчі два дні

1 хв читати
Сухо і тепло буде в Україні найближчі два дні

В Україні у вівторок, 19 серпня, буде сухо, вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с, температура вночі 8-13°, вдень 20-25°; у південній частині вночі 14-19°, вдень 24-29°, повідомив Укргідрометцентр.

У Києві у вівторок також без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с, температура вночі 11-13°, вдень 22-24°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 19 серпня найвища температура вдень була  37,8 в 1946р., найнижча вночі  7,4 в 1893р.

У середу, 20 серпня, опади також не передбачаються, вітер переважно південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 10-15°, у південній частині 14-19°; вдень 22-27°, на півдні та південному сході країни до 30°.

У Києві у середу сухо, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 24-26°.

Теги: #прогноз_погоди

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:47 16.08.2025
У неділю у північних, центральних областях України, на Закарпатті, Прикарпатті та Хмельниччині очікуються грози

У неділю у північних, центральних областях України, на Закарпатті, Прикарпатті та Хмельниччині очікуються грози

12:55 16.08.2025
В Україні очікуються грози, з понеділка у західних і північних областях буде прохолодніше

В Україні очікуються грози, з понеділка у західних і північних областях буде прохолодніше

13:24 14.08.2025
В п'ятницю в Україні без опадів, в суботу на Волині та в Карпатах місцями дощ та гроза

В п'ятницю в Україні без опадів, в суботу на Волині та в Карпатах місцями дощ та гроза

12:36 13.08.2025
Найближчими днями в Україні без опадів, в більшості областей ночі будуть прохолодними

Найближчими днями в Україні без опадів, в більшості областей ночі будуть прохолодними

12:37 11.08.2025
Найближчими днями в Україні переважно без опадів, температура майже не зміниться

Найближчими днями в Україні переважно без опадів, температура майже не зміниться

13:49 10.08.2025
В Україні в найближчі дві доби переважно без опадів, лише вночі на півночі та заході короткочасні дощі

В Україні в найближчі дві доби переважно без опадів, лише вночі на півночі та заході короткочасні дощі

12:48 08.08.2025
В Україні на вихідних очікуються короткочасні дощі, місцями грози

В Україні на вихідних очікуються короткочасні дощі, місцями грози

12:38 07.08.2025
В Україні в п'ятницю – без опадів, у суботу на півночі – невеликі дощі

В Україні в п'ятницю – без опадів, у суботу на півночі – невеликі дощі

12:31 04.08.2025
Погода в Україні у вівторок буде сухою, в середу місцями дощі з грозами

Погода в Україні у вівторок буде сухою, в середу місцями дощі з грозами

12:58 02.08.2025
Спека не відступить з півдня і сходу України в найближчі дні

Спека не відступить з півдня і сходу України в найближчі дні

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Путін показово вбиватиме, щоб і далі тиснути на Україну, на Європу та щоб принизити дипломатичні зусилля

Число загиблих у Запоріжжі зросло до 3-х, 20 людей постраждало

Генштаб ЗСУ прозвітував про успіхи на декількох напрямках фронту

Загиблих у Харкові вже семеро

У Запоріжжі вже 17 постраждалих

ОСТАННЄ

Україна шукає альтернативи купівлі в Болгарії обладнання для ХАЕС-3,4 – Гринчук

Зеленський та Трамп хочуть провести зустріч із Путіним у Ватикані, Путін наполягає на Женеві – ЗМІ

Леоніда Музикуса призначено першим заступником голови Держгеонадр

Процес розділення Мінкультури і страткомунікацій має завершитися до кінця 2025р, розраховує Бережна

РФ навмисно атакує по об'єктах SOCAR в Україні, діючи всупереч інтересам Азербайджану – Сибіга

У вересні буде презентовано другий пакет підтримки прифронтових територій – Кулеба

Кількість постраждалих через удари БпЛА по житловій 5-поверхівці у Харкові зросла до 23 – Синєгубов

Міноборони до кінця 2026р. має укладати 4,5 тис. контрактів та мобілізовувати 2,5 тис. українців щомісяця – проєкт Програми дій уряду

Німеччина не розміщуватиме військовий контингент в Україні

Шмигаль обговорив зі словацьким колегою 14-й пакет нелетальної допомоги

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА