Інтерфакс-Україна
Події
08:15 18.08.2025

Уже чотири жертви атаки РФ в Харкові та 18 постраждалих - мер

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Жертв російського удару по Харкову вже нараховується чотири, з них одна дитина, повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Щойно під завалами будинку знайдено ще одне тіло людини, вбитої на світанку ворожим дроном. Таким чином загиблих вже четверо, серед них одна дитина", - написав він в телеграмі станом на майже 8-му ранку.

Крім того, ще 18 людей постраждали, серед яких шестеро дітей, зазначив мер.

Джерело: https://t.me/ihor_terekhov/2988

https://t.me/ihor_terekhov/2985

https://t.me/ihor_terekhov/2986

Теги: #харків #атака_бпла_рф #жертви

