Уже чотири жертви атаки РФ в Харкові та 18 постраждалих - мер

Фото:

Жертв російського удару по Харкову вже нараховується чотири, з них одна дитина, повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Щойно під завалами будинку знайдено ще одне тіло людини, вбитої на світанку ворожим дроном. Таким чином загиблих вже четверо, серед них одна дитина", - написав він в телеграмі станом на майже 8-му ранку.

Крім того, ще 18 людей постраждали, серед яких шестеро дітей, зазначив мер.

