Рютте візьме участь у віртуальній зустрічі Коаліції охочих у неділю

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте візьме участь у зустрічі Коаліції охочих в неділю, 17 серпня, ввечері, повідомляється на сайті НАТО.

"У неділю, 17 серпня 2025 року, Генеральний секретар НАТО Марк Рютте візьме участь у віртуальній зустрічі Коаліції бажаючих, яку організують президент Франції пан Еммануель Макрон, канцлер Німеччини пан Фрідріх Мерц та прем'єр-міністр Сполученого Королівства сер Кір Стармер. Можливості для ЗМІ не буде", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зустріне президента України Володимира Зеленського в Брюсселі о другій половині дня в неділю. Вона анонсувала спільну участь в Коаліції охочих та поїздку з іншими європейськими лідерами до США у понеділок.