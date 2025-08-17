Інтерфакс-Україна
Події
13:52 17.08.2025

Рютте візьме участь у віртуальній зустрічі Коаліції охочих у неділю

Рютте візьме участь у віртуальній зустрічі Коаліції охочих у неділю

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте візьме участь у зустрічі Коаліції охочих в неділю, 17 серпня, ввечері, повідомляється на сайті НАТО.

"У неділю, 17 серпня 2025 року, Генеральний секретар НАТО Марк Рютте візьме участь у віртуальній зустрічі Коаліції бажаючих, яку організують президент Франції пан Еммануель Макрон, канцлер Німеччини пан Фрідріх Мерц та прем'єр-міністр Сполученого Королівства сер Кір Стармер. Можливості для ЗМІ не буде", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зустріне президента України Володимира Зеленського в Брюсселі о другій половині дня в неділю. Вона анонсувала спільну участь в Коаліції охочих та поїздку з іншими європейськими лідерами до США у понеділок.

 

Теги: #рютте

