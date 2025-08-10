Сили оборони завдали удару по Саратовському НПЗ – Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ

Вночі в неділю, 10 серпня, Сили безпілотних систем Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали удару по Саратовському нафтопереробному заводу (Саратовська область, рф), повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Внаслідок влучання БпЛА на території підприємства зафіксовано вибухи та пожежу", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що Саратовський нафтопереробний завод є одним із ключових об’єктів паливної інфраструктури російської федерації, задіяних у забезпеченні окупаційних військ нафтопродуктами. Його річна потужність переробки становить до 7 мільйонів тонн нафти.

"Сили оборони України продовжують системно вживати заходів, спрямованих на зниження воєнно-економічного потенціалу ворога з метою примушення його до припинення збройної агресії проти нашої держави. Кожен уражений об’єкт на території російської федерації, що задіяний у забезпеченні її злочинної війни проти України, наближає нас до справедливого миру", - наголосили в Генштабі.