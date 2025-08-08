Інтерфакс-Україна
11:35 08.08.2025

Колишній речник президента Євроради Лейтс став волонтером в Україні

Колишній речник президента Європейської Ради, нині радник колишнього прем'єр-міністра Бельгії Александра Де Кроо, бельгієць Баренд Лейтс став волонтером в Україні через переконання діями показати, що українці не самотні в своїй боротьбі з російською агресією.

В ексклюзивному інтерв'ю інформаційному агентству "Інтерфакс-Україна" Лейтс розказав, що вирішив стати волонтером в Україні від організації FinEst Volunteers, бо "коли побачив руїни в Бородянці та братське поховання в Бучі, пообіцяв собі, що не залишатимуся пасивним спостерігачем". "Мене глибоко вразила ця несправедливість. Україна не просто бореться за власну свободу. Вона захищає Європу. Нашу демократію. Нашу гідність", - пояснив він.

Говорячи про щоденну діяльність, Лейтс повідомив, що "кожен день різний, але завжди насичений". "Ми часто починаємо з плетіння камуфляжних сіток, а потім переходимо до пакування речей: одягу чи ліків, гігієнічних наборів. Інколи ми проводимо уроки англійської мови, допомагаємо в притулку для тварин або просто проводимо час, спілкуючись з місцевими жителями. Ми спимо в спільних кімнатах, їмо просту їжу та продовжуємо рухатися вперед, бо потреба ніколи не припиняється", - деталізував співрозмовник агентства.

Відповідаючи на запитання, як відреагувала на рішення відправитися в Україну волонтером родина та друзі, він сказав: "Не всі зрозуміли. Дехто навіть назвав його безглуздим. Але моя родина знає, що коли я щось вирішив, то це серйозно. І я вірю, що це варте кожної хвилини. Насправді, я зараз переконаний у цьому більше, ніж коли приїхав. Я приїхав, щоб показати, що нам все ще небайдужі люди, незважаючи на війну на виснаження, незважаючи на нескінченні атаки дронів. Я глибоко захоплююся стійкістю українського народу. Вони заслуговують на нашу солідарність".

Лейтс висловив переконання, що Україна належить як ЄС, так і НАТО. "Україна - це Європа. Незважаючи на війну, країна проводить визначні реформи для інтеграції в Європейський Союз. Українці хочуть належати до європейського проекту миру та процвітання, і ми просто не можемо їх підвести. ЄС та НАТО – це союзи спільних цінностей. І Україна живе цими цінностями щодня", - сказав він.

Говорячи про настрій серед українців та волонтерів, Лейст вважає, що "люди втомилися, але вони не здаються". "Волонтери також це відчувають. Ми тут не для того, щоб рятувати становище. Ми тут, щоб допомогти, не очікуючи подяки. Це тиха революція. Волонтерство як опір. Нам все ще небайдуже. Ми все ще тут. І це, іноді, саме те, що найбільше потрібно. Україна все ще є місцем, де вирішується майбутнє Європи. Якщо Україна програє цю війну, ми втратимо союзника. І, можливо, найбільший доказ того, що демократія не може захистити себе. Жорстока сила переможе. Ось чому зараз саме час залишитися. Щоб показати, що нам все ще небайдуже. Як волонтер, ви не вирішите війну. Але ви тут", - переконаний він.

