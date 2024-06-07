Повідомлено про підозру літньому киянину, який зі своїм знайомим напав на волонтерку

Правоохоронці Києва повідомили про підозру 70-річному чоловікові, який спільно зі своїм знайомим напали на волонтерку, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"За процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури м. Києва повідомлено про підозру 70-річному чоловіку за фактом хуліганства, вчиненого групою осіб (за ч. 2 ст. 296 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що 2 червня підозрюваний відзначив свій день народження спільно зі своїм 73-річним знайомим, увечері обидва поверталися додому в стані алкогольного сп'яніння.

"На виході з підземного переходу на вулиці Новокостянтинівській підозрюваний, з його слів, вирішив зробити дівчині кілька компліментів, втім вона його залицянь не оцінила. Не бажаючи спілкування, вона відповіла, що не розуміє чоловіків. Відповідь українською мовою викликала агресію нетверезих пенсіонерів, які почали нецензурно ображати дівчину, тож вона вирішила знімати їх на мобільний телефон", - повідомляють правоохоронці.

Далі підозрюваний кілька разів ударив волонтерку по нозі, а також завдав удару долонею в ніс, після того як спільник відібрав у постраждалої телефон.

Дівчині вдалося повернути телефон, після чого зловмисники зникли з місця події.

Наразі 70-річний підозрюваний своєї провини не визнає, його спільник час від часу змінює свідчення.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до чотирьох років.

Прокурор клопотатиме про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Досудове розслідування здійснює Оболонське управління поліції.