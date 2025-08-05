Інтерфакс-Україна
Події
11:26 05.08.2025

Лонгселери дають стабільність видавництвам і змогу пробувати нові жанри й авторів - гендиректорка Vivat Орлова

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Гендиректорка та співвласниця видавництва Vivat Юлія Орлова вважає, що для видавництв у довгій перспективі є важливим наявність лонгселерів.

"У видавничому світі всі люблять говорити про бестселери. І я теж — бо це означає, що те, що ми видаємо, відгукується читачам. Але в довгій перспективі для видавництва ще цінніші — лонгселери. Це книжки, які не лише швидко продаються, а не зникають з читацького горизонту роками", - написала Орлова в мережі Facebook.

Вона підкреслила, що мати такі видання важливо тим, що саме лонгселери будують стабільність видавництва і дають змогу планувати, пробувати нові жанри й авторів, а також ризикувати. 

Гендиректорка видавництва також розповіла, що у Vivat також є десятки таких лонгселерів, зокрема, продано уже понад 172 тис. примірників книг Коллін Гувер, понад 155 тис. примірників книг Джона Стрелекі, понад 143 тис. примірників книг Фріди Мак-Фадден. 

Як повідомлялося, за програмою "єКнига" найпопулярнішим автором серед 18-річних українців є Коллін Гувер, а серед українських авторів Володимир Станчишин.

Теги: #vivat #орлова

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