Лонгселери дають стабільність видавництвам і змогу пробувати нові жанри й авторів - гендиректорка Vivat Орлова

Гендиректорка та співвласниця видавництва Vivat Юлія Орлова вважає, що для видавництв у довгій перспективі є важливим наявність лонгселерів.

"У видавничому світі всі люблять говорити про бестселери. І я теж — бо це означає, що те, що ми видаємо, відгукується читачам. Але в довгій перспективі для видавництва ще цінніші — лонгселери. Це книжки, які не лише швидко продаються, а не зникають з читацького горизонту роками", - написала Орлова в мережі Facebook.

Вона підкреслила, що мати такі видання важливо тим, що саме лонгселери будують стабільність видавництва і дають змогу планувати, пробувати нові жанри й авторів, а також ризикувати.

Гендиректорка видавництва також розповіла, що у Vivat також є десятки таких лонгселерів, зокрема, продано уже понад 172 тис. примірників книг Коллін Гувер, понад 155 тис. примірників книг Джона Стрелекі, понад 143 тис. примірників книг Фріди Мак-Фадден.

Як повідомлялося, за програмою "єКнига" найпопулярнішим автором серед 18-річних українців є Коллін Гувер, а серед українських авторів Володимир Станчишин.