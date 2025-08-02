Окупанти обстріляли 11 населених пунктів Запорізької області

Російські війська за добу здійснили майже 600 обстрілів по 11 населених пунктах Запорізької області, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

"Упродовж доби окупанти завдали 579 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області", - ідеться в повідомленні.

За словами Федорова, війська РФ здійснили 6 авіаційних ударів по Малинівці та Білогірʼю, а 401 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакував Кам'янське, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку, Новопавлівку, Малу Токмачку та Чарівне.

Також 17 обстрілів з РСЗВ накрили Камʼянське, Щербаки, Малу Токмачку та Чарівне, а 155 артилерійських ударів завдано по території Степногірська, Камʼянського, Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

Крім того, надійшло 60 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків та господарчих споруд.