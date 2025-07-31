У Києві постраждали 135 людей через атаку ворога, серед них 12 дітей – Кличко

Фото: https://kyiv.klichko.org/

За даними медиків, через нічну комбіновану атаку ворога у Києві загинули вісім осіб, серед них 6-річна дитина, постраждали 135, зокрема 12 дітей, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"За даними медиків, унаслідок атаки ворога на столицю минулої ночі наразі підтверджена загибель 8 людей. Із них – одна дитина (шестирічний хлопчик). Постраждали 135 мешканців Києва. Серед них – 12 дітей", - наводить пресслужба Київської міської державної адміністрації останні дані з посиланням на Кличка.

Повідомляється, що у стаціонарах лікарень перебувають 30 постраждалих, зокрема п'ять дітей. 97 людей отримали допомогу медиків амбулаторно.