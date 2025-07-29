ДБР повідомило про нову підозру колишньому керівнику управління Держгеокадастру Хмельницької області

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про ще одну підозру колишньому очільнику Головного управління Державної служби з геодезії, картографії та кадастру в Хмельницькій області у зв'язку із протиправним виділенням землі.

"У 2021 році посадовець здійснив протиправне оформлення документів для передачі у приватну власність земель Борисівської сільської ради Шепетівського району. Однак вказані землі є власністю територіальної громади і тому не могли відчужуватися рішенням колишнього посадовця", - йдеться у повідомленні на сайті ДБР.

Зазначається, що загалом було підготовлено та видано 27 наказів щодо передачі підставним особам ділянок на загальну площу у 49 га загальною вартістю 2,4 млн гривень. Зрештою землі перейшли у володіння до двох осіб, а вже у 2023 році на вказаній території почав функціонувати кар’єр із видобування піску, гравію, глин і каоліну.

Наразі вирішується питання щодо арешту вказаних ділянок та повернення їх у власність громади, а також можливість відшкодування збитків державі.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за попередньою змовою) та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України (службове підроблення за попередньою змовою групою осіб).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Як повідомлялось у червні, співробітники ДБР повідомили про підозру керівнику ГУ Держгеокадастру в Хмельницькій області у зв'язку із земельними махінаціями.

За інформацією відомства, йдеться про 16 га земель Китайгородської та Староушицької селищних рад Кам'янець-Подільського району Хмельницької області. Дії чиновника завдали державі збитків майже на 700 тис. грн.