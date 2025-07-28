Шмигаль обговорив з міністрами оборони Латвії та Іспанії зміцнення військової підтримки України

Міністр оборони Денис Шмигаль провів розмови з міністром оборони Латвії Андрісом Спрудсом та міністеркою оборони Іспанії Маргаритою Роблес.

"З Міністром оборони Латвії Андрісом Спрудсом обговорили потреби Сил оборони, спільне виробництво дронів для України та домовленості останньої зустрічі Контактної групи з питань оборони. Подякував за внесок Латвії у зміцнення обороноздатності – зокрема, за передачу БпЛА для Сил оборони та нещодавнє рішення надати 42 одиниці бронетранспортерів Patria 6х6. Перша партія вже була доставлена в Україну", - написав Шмигаль в телеграм-каналі.

Він зазначив, що в ході розмови сторони домовилися про наступні кроки співпраці, серед яких – активізувати діалог з країнами Нордично-Балтійської вісімки.

"У розмові з Міністеркою оборони Іспанії Маргаритою Роблес говорили про шляхи посилення обороноздатності України: на землі, на морі й у повітрі. Готуємо відповідні домовленості", - зазначив Шмигаль.

Він також подякував їй за важливий внесок у підтримку України, зокрема у питанні захисту неба від російських обстрілів, а також за тренування й лікування українських військових.