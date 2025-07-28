Інтерфакс-Україна
Події
20:17 28.07.2025

Шмигаль обговорив з міністрами оборони Латвії та Іспанії зміцнення військової підтримки України

1 хв читати
Шмигаль обговорив з міністрами оборони Латвії та Іспанії зміцнення військової підтримки України

Міністр оборони Денис Шмигаль провів розмови з міністром оборони Латвії Андрісом Спрудсом та міністеркою оборони Іспанії Маргаритою Роблес.

"З Міністром оборони Латвії Андрісом Спрудсом обговорили потреби Сил оборони, спільне виробництво дронів для України та домовленості останньої зустрічі Контактної групи з питань оборони. Подякував за внесок Латвії у зміцнення обороноздатності – зокрема, за передачу БпЛА для Сил оборони та нещодавнє рішення надати 42 одиниці бронетранспортерів Patria 6х6. Перша партія вже була доставлена в Україну", - написав Шмигаль в телеграм-каналі.

Він зазначив, що в ході розмови сторони домовилися про наступні кроки співпраці, серед яких – активізувати діалог з країнами Нордично-Балтійської вісімки.

"У розмові з Міністеркою оборони Іспанії Маргаритою Роблес говорили про шляхи посилення обороноздатності України: на землі, на морі й у повітрі. Готуємо відповідні домовленості", - зазначив Шмигаль.

Він також подякував їй за важливий внесок у підтримку України, зокрема у питанні захисту неба від російських обстрілів, а також за тренування й лікування українських військових.

 

Теги: #міноборони #іспанія #латвія #зустріч

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:41 27.07.2025
Представники Європи мають бути на зустрічі України та РФ на найвищому рівні – Зеленський у розмові з Макроном

Представники Європи мають бути на зустрічі України та РФ на найвищому рівні – Зеленський у розмові з Макроном

08:38 26.07.2025
Президентка Європейської Комісії обговорить з Трампом перспективи торгівельної угоди під час його візиту до Великої Британії

Президентка Європейської Комісії обговорить з Трампом перспективи торгівельної угоди під час його візиту до Великої Британії

22:35 25.07.2025
Кабмін визначив Міноборони головним розробником проектів актів з питань "Укроборонпрому"

Кабмін визначив Міноборони головним розробником проектів актів з питань "Укроборонпрому"

22:20 25.07.2025
Шмигаль повідомив про призначення нових заступників

Шмигаль повідомив про призначення нових заступників

21:30 25.07.2025
Кабмін звільнив Черногоренко з посади заступниці міністра оборони

Кабмін звільнив Черногоренко з посади заступниці міністра оборони

21:24 25.07.2025
Шмигаль повідомив про призначення нових заступників

Шмигаль повідомив про призначення нових заступників

12:30 25.07.2025
Шмигаль обговорив з головою Військового комітету ЄС розширення тренувальної місії EUMAM

Шмигаль обговорив з головою Військового комітету ЄС розширення тренувальної місії EUMAM

12:26 25.07.2025
Міноборони Литви передасть Україні декілька п'ятитонних вантажівок Renault D

Міноборони Литви передасть Україні декілька п'ятитонних вантажівок Renault D

10:53 25.07.2025
Зеленський: потрібна адженда зустрічі на рівні лідерів

Зеленський: потрібна адженда зустрічі на рівні лідерів

22:30 23.07.2025
Пропозиція про зустріч лідерів постійна, її можна реалізувати будь-коли – МЗС

Пропозиція про зустріч лідерів постійна, її можна реалізувати будь-коли – МЗС

ВАЖЛИВЕ

Ердоган: в найближчий період у Туреччині буде підготовлено ґрунт для організації столу мирних переговорів між Україною та РФ

Трамп заявив, що дуже розчарований Путіним і скоротить строк свого 50-денного ультиматуму

Від початку повномасштабної війни вдалося повернути з полону 5 857 людей - Зеленський

Шмигаль провів зустріч із очільницею посольства США: Готуємо нові важливі проєкти

Значні дощі та грози очікуються в більшості областей України у вівторок, місцями град і шквали

ОСТАННЄ

Чергові місцеві вибори в Україні проводитися не будуть – ЦВК

Серед постраждалих пасажирів поїзду, що зійшов з рейок у Німеччині, є 5 українців

США відновлять торговельні переговори з Таїландом і Камбоджею - Трамп

Речник МЗС України: Місце Матвієнко – на лаві підсудних, а не на міжнародних конференціях

Китай виплачуватиме $500 на рік сім'ям із дітьми до трьох років

ДТЕК за тиждень повернув електропостачання понад 145 тис. абонентів у трьох областях

В Клубі білого бізнесу 6 компаній в стані припинення та одна в процедурі банкрутства - дослідження Опендатабот

Зеленський запросив президента Естонії приїхати до України

АРМА отримала в управління судно "ANKA", яке транспортувало крадене українське зерно з портів Криму

Через удар ворожого дрону у Дергачівській громаді Харківщині загинув літній чоловік, ще одного шпиталізовано

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА