Інтерфакс-Україна
Події
12:30 25.07.2025

Шмигаль обговорив з головою Військового комітету ЄС розширення тренувальної місії EUMAM

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Шмигаль обговорив з головою Військового комітету ЄС розширення тренувальної місії EUMAM
Фото: https://t.me/Denys_Smyhal/

Міністр оборони України Денис Шмигаль провів зустріч із головою Військового комітету ЄС генералом Шоном Кленсі.

"Окрему увагу приділили тренувальній місії EUMAM. Разом із генералом Кленсі оцінили її результати. Підготовка українських військових демонструє високу ефективність. Розглянули можливості подальшого розширення цієї місії. Продовжуватимемо розвивати напрям підготовки та тренування особового складу", - написав Шмигаль за результатами зустрічі.

Сторони також обговорили також пріоритетні потреби Сил оборони України, в тому числі масштабування виробництва перехоплювачів, FPV-дрони та далекобійні безпілотники.

Представники української розвідки надали партнерам вичерпну інформацію щодо ситуації на фронті, планів дій російських окупаційних сил та стану російського ОПК. Спільно проаналізували подальші кроки для зміцнення українських оборонних спроможностей на полі бою.

"Україна високо цінує практичну підтримку Європейського Союзу у посиленні нашої обороноздатності. Спільними зусиллями ми зміцнюємо безпеку не лише України, а й усього європейського континенту", - наголосив Шмигаль.

Він подякував Кленсі та всім партнерам з ЄС за лідерство, солідарність і стратегічне бачення.

"Продовжуємо спільну роботу на шляху до спільної перемоги та стабільного миру в Європі", - резюмував Шмигаль.

Теги: #шмигаль #шон_кленсі #зустріч

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