Інтерфакс-Україна
Події
11:31 24.07.2025

Окупанти вдарили по центру Харкова, інформація щодо постраждалих уточнюється

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ЗС РФ завдали ударів двома КАБами по центральній частині Харкова, влучання зафіксовано в житловій забудові в Шевченклвському районі, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Влучання КАБу по багатоповерхівці. Є інформація про те, що під завалами заблоковані люди. Друге потрапляння по цивільному підприємству. Пожежа. Інформація про постраждалих наразі не надходила", - написав Терехов у телеграм-каналі.

Трохи згодом він уточнив, що влучання зафіксовано поряд з багатоповерховим будинком. Палають близько 15 авто. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Теги: #харків #удар_рф

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