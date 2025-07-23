Пропозиція про зустріч лідерів постійна, її можна реалізувати будь-коли – МЗС

Пропозиція української сторони щодо зустрічі лідерів постійна, її можна реалізувати будь-коли, президент України Володимир Зеленський буде готовий зустрітися з Путіним, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

"Це постійно діюча пропозиція, яку можна реалізувати будь-коли, якщо Путін завтра, скаже: я готовий зустрітися з президентом Зеленським, президент Зеленський буде готовий зустрітися", - сказав Тихий під час брифінгу у Стамбулі.

Речник МЗС також пояснив, чому Україна наголошує на зустрічі лідерів. За його словами, "ми розуміємо, що в Росії є одна людина, яка приймає рішення", і такі важливі рішення, як зупинка вогню, має приймати президент.

"Чому так важко просто сісти і поспілкуватися? Ми не розуміємо. Президент Зеленський готовий до такої розмови. Чому Путіну так важко зустрітися з президентом Зеленським? Але це відкрите питання, це питання до Кремля", - сказав Тихий.

Раніше секретар РНБО Рустем Умєров за результатами перемовин у Стамбулі у середу повідомив що, українська сторона запропонувала російській провести зустріч лідерів до кінця серпня.

"Пріоритет номер один – організувати зустріч лідерів з президентом Путіним, де участь президента Трампа та всіх інших буде найціннішою. І ми припинимо вогонь і всі удари по цивільній інфраструктурі. Це може стати вирішальним першим кроком на шляху до тривалого миру. Ми пропонуємо російській стороні провести таку зустріч лідерів до кінця серпня. Вислухавши цю пропозицію, Росія може чітко продемонструвати свій конструктивний підхід усім у світі, включаючи наших партнерів", - сказав Умєров під час брифінгу.