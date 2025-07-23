Інтерфакс-Україна
Події
22:16 23.07.2025

Україна пропонує зустріч лідерів за участі Трампа й Ердогана у серпні – Умєров

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Українська сторона запропонувала російській провести зустріч лідерів до кінця серпня, повідомив секретар РНБО Рустем Умєров за результатами перемовин у Стамбулі у середу.

"Пріоритет номер один – організувати зустріч лідерів з президентом Путіним, де участь президента Трампа та всіх інших буде найціннішою. І ми припинимо вогонь і всі удари по цивільній інфраструктурі. Це може стати вирішальним першим кроком на шляху до тривалого миру. Ми пропонуємо російській стороні провести таку зустріч лідерів до кінця серпня. Вислухавши цю пропозицію, Росія може чітко продемонструвати свій конструктивний підхід усім у світі, включаючи наших партнерів", - сказав Умєров під час брифінгу.

Він наголосив, що Україна продовжує наполягати на повному та беззастережному припиненні вогню як необхідній основі для ефективної дипломатії.

"Ми готові до припинення вогню вже зараз і готові до змістовних мирних переговорів… Ми наголошуємо, що припинення вогню має бути справжнім. Воно має включати повне припинення ударів по цивільній та критичній інфраструктурі", - додав Умєров.

Окрім того, за його словами, очікується подальший обмін військовополоненими. Також Україна продовжує наполягати на звільненні цивільних осіб, включаючи дітей.

"Реальні кроки можливі, і інша сторона повинна продемонструвати конструктивний і реалістичний підхід. Ми продовжуватимемо працювати над досягненням цієї мети", - резюмував секретар РНБО.

Теги: #лідери #зустріч #рф

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