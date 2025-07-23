Окупанти обстріляли 12 населених пунктів Запорізької області

Російські війська за добу завдали 456 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

"Війська рф здійснили 3 авіаційних удари по Плавнях, Гуляйполю та Новоандріївці. 318 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Малокатеринівку, Григорівку, Біленьке, Кам'янське, Гуляйполе, Малинівку, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне. 6 обстрілів із РСЗВ накрили Камʼянське, Новоданилівку, Малу Токмачку та Щербаки. 129 артилерійських ударів завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Малинівки та Чарівного", - написав він у телеграмі.

Крім того, надійшло 19 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків, автівок, гаражів та об’єктів інфраструктури.

Федоров зазначив, що мирні жителі не постраждали.