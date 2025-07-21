Інтерфакс-Україна
Події
23:37 21.07.2025

Кількість постраждалих від атаки ворожих дронів у Путивлі зросла до 11 - ОВА

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До одинадцяти людей зросла кількість постраждалих внаслідок атаки російських дронів по Сумській області, повідомив начальник ОВА Олег Григоров в Телеграм.

"До 11 зросла кількість постраждалих внаслідок атак ворога у Путивльській громаді. Одна людина у важкому стані. Це 24-річний чоловік. Медики госпіталізують постраждалого до лікувального закладу", - написав Григоров.

Як повідомлялося окрім того ворог вдарив по території Ковпаківського району Сум. Там, попередньо, поранені двоє людей.

Джерело: https://t.me/grigorov_oleg/267

Теги: #сумська #постраждалі #атака #бпла

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