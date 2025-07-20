Інтерфакс-Україна
Події
01:56 20.07.2025

Одну людину поранено внаслідок ворожої нічної атаки на Запоріжжя - ОВА

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Одного цивільного поранено внаслідок нальоту ворожих БпЛА на Запоріжжя і Запорізький район, повідомляє начальник ОВА Іван Федоров у Телеграм станом на 01:45 неділі.

"Поранено чоловіка, горить будинок, є пожежі на відкритій території. Такі наслідки ворожої атаки на Запоріжжя та Запорізький район. Внаслідок атаки БпЛА пошкоджені приватні будинки. Сталося кілька займань. Дістала поранень одна людина. Інші наслідки встановлюються", - написав Федоров у телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/22545

Теги: #запорізька #атака #постраждалий

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