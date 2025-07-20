Одну людину поранено внаслідок ворожої нічної атаки на Запоріжжя - ОВА

Одного цивільного поранено внаслідок нальоту ворожих БпЛА на Запоріжжя і Запорізький район, повідомляє начальник ОВА Іван Федоров у Телеграм станом на 01:45 неділі.

"Поранено чоловіка, горить будинок, є пожежі на відкритій території. Такі наслідки ворожої атаки на Запоріжжя та Запорізький район. Внаслідок атаки БпЛА пошкоджені приватні будинки. Сталося кілька займань. Дістала поранень одна людина. Інші наслідки встановлюються", - написав Федоров у телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/22545