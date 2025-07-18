Інтерфакс-Україна
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13:18 18.07.2025

Колегія суддів Касаційного госпсуду ВС відмовила Ferrexpo в оскарженні рішень судів щодо арешту 50,3% акцій у ПГЗК, ЄГОК та БГЗК

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Колегія суддів Касаційного госпсуду ВС відмовила Ferrexpo в оскарженні рішень судів щодо арешту 50,3% акцій у ПГЗК, ЄГОК та БГЗК

Верховний суд України у складі колегії суддів Касаційного господарського суду розглянув касаційні скарги компанії Ferrexpo AG та її дочірніх підприємств на постанову Північного апеляційного господарського суду, зокрема, щодо накладання арешту на 50,3% часток у його гірничо-збагачувальних комбінатах (ГЗК) у рамках позову Фонду гарантування фкладів фізичних осіб (ФГВФО) про стягнення з Костянтина Жеваго як екс-власника виведеного з ринку банку "Фінанси та Кредит" ("ФіК") 46 млрд грн.

Згідно з матеріалами справи №910/268/23, копію якої має агентство "Інтерфакс-Україна", таку постанову Верховний суд у складі колегії суддів Касаційного госпсуду ухвалив 9 липня поточного року. Документ оприлюднено 15 липня.

Ferrexpo AG та дочірні підприємства Полтавський ГЗК, Єристівський ГЗК і Біланівський ГЗК оскаржували постанову Північного апеляційного госпсуду від 30 січня 2025 року на дії з накладення арешту на акції ПГЗК, ЄГЗК та БГЗК у справі "ФіК" за позовом ФГВФО про стягнення з Жеваго 46 млрд грн.

"Касаційні скарги ТОВ "Біланівський ГЗК", компанії Ferrexpo AG, ПрАТ "Полтавський ГЗК" та ТОВ "Єристівський ГЗК" залишити без задоволення. Постанову Північного апеляційного господарського суду від 30 січня 2025 року у справі №910/268/23 залишити без змін", - констатується в постанові колегії суддів Касаційного госпсуду ВС.

В іншому судовому засіданні 11 липня поточного року (оприлюднено 15 липня) Верховний суд України у складі колегії суддів Касаційного господарського суду розглянув касаційні скарги компанії Ferrexpo AG та ТОВ "ЄГЗК" на постанову Північного апеляційного господарського суду від 1 квітня 2025 року також у справі № 910/268/23.

"Касаційні скарги ОСОБА_1 , компанії Ferrexpo AG та ТОВ "ЄГЗК" залишити без задоволення. Постанову Північного апеляційного господарського суду від 1 квітня 2025р у справі №910/268/23 залишити без змін", - йдеться в постанові.

Ferrexpo - залізорудна компанія з активами в Україні. Компанії належать 100% акцій ПрАТ "Полтавський ГЗК", 100% - ТОВ "Єристівський ГЗК", 99,9% - ТОВ "Біланівський ГЗК".

Теги: #касаційний_суд #арешт #жеваго

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