На Вінничині ліквідовують масштабну пожежу на підприємстві, 8 людей травмовано через ворожу атаку

Фото: ДСНС

8 людей травмовані та госпіталізовані до лікарні через атаку російськими БпЛА на Вінниччині, повідомила Держслужба з НС у телеграм у середу.

"Під ударом опинилися два об’єкти цивільної промисловості, на яких виникли масштабні пожежі. Станом на 8:00 одна пожежа ліквідована, на іншому об’єкті роботи продовжуються", - йдеться у повідомленні.

Також в області пошкоджено 4 житлові будинки.

Для ліквідації наслідків збройної агресії від ДСНС залучені 116 рятувальників та 30 одиниць техніки. Від залізниці задіяний пожежний потяг.