Інтерфакс-Україна
Події
23:56 15.07.2025

Двоє постраждалих через масовану атаку ворожих БпЛА у Харкові - ОВА

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Станом на 23:45 відомо про двох постраждалих у Харкові внаслідок масованої атаки російських безпілотників. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, впродовж 20 хвилин у місті пролунало щонайменше 17 вибухів.

"Більшість ударів - по цивільному підприємству в Київському районі міста. Попередньо ворог застосував БпЛА типу "Герань-2". Внаслідок обстрілу зайнялася пожежа", - зазначив Синєгубов.

Джерело:  https://t.me/synegubov/15817

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Теги: #харків #постраждалі #атака #бпла

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