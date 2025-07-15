Двоє постраждалих через масовану атаку ворожих БпЛА у Харкові - ОВА

Станом на 23:45 відомо про двох постраждалих у Харкові внаслідок масованої атаки російських безпілотників. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, впродовж 20 хвилин у місті пролунало щонайменше 17 вибухів.

"Більшість ударів - по цивільному підприємству в Київському районі міста. Попередньо ворог застосував БпЛА типу "Герань-2". Внаслідок обстрілу зайнялася пожежа", - зазначив Синєгубов.

Джерело: https://t.me/synegubov/15817

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